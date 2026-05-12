Taxa das blusinhas vai acabar? Veja quando a isenção começa a valer
Medida assinada por Lula zera o imposto federal sobre compras internacionais de até US$ 50; mudança entra em vigor após publicação no Diário Oficial da União
O governo federal anunciou o fim do imposto de importação cobrado sobre compras internacionais de até US$ 50, medida conhecida popularmente como “taxa das blusinhas”. A decisão foi formalizada nesta terça-feira (12) pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e passa a valer assim que a Medida Provisória (MP) e a portaria regulamentadora forem publicadas no Diário Oficial da União (DOU).
A mudança elimina a alíquota federal de 20% aplicada às encomendas de pequeno valor feitas em sites estrangeiros, especialmente em plataformas de comércio eletrônico. A medida, no entanto, não altera a cobrança do ICMS, imposto estadual que continua incidindo sobre esse tipo de compra.
📅 Quando a isenção da taxa das blusinhas começa a valer?
A nova regra entra em vigor imediatamente após a publicação oficial no Diário Oficial da União, prevista para a noite desta terça-feira (12). A partir desse momento, compras internacionais de até US$ 50 deixam de pagar imposto de importação federal.
Segundo o Ministério da Fazenda, uma portaria complementar também será divulgada para regulamentar a zeragem da alíquota.
🛍️ O que muda nas compras internacionais?
Com a decisão, consumidores que realizarem compras de até US$ 50 em sites internacionais deixarão de pagar o imposto federal de importação. A medida beneficia principalmente quem compra produtos de baixo valor, como roupas, acessórios, eletrônicos e itens de uso cotidiano.
De acordo com o governo, a iniciativa busca reduzir a tributação sobre o consumo popular.
💸 O ICMS continua sendo cobrado?
Sim. Apesar do fim do imposto federal, o ICMS continua sendo aplicado pelos estados.
Em abril, dez unidades da federação elevaram a alíquota desse tributo de 17% para 20% nas compras internacionais. Ou seja, mesmo com a isenção do imposto de importação, ainda poderá haver cobrança de imposto estadual.
📦 O que era a taxa das blusinhas?
O termo ficou popular após a implementação do imposto de 20% sobre compras internacionais de até US$ 50, dentro do programa Remessa Conforme. A cobrança atingia principalmente encomendas vindas de sites estrangeiros muito utilizados pelos brasileiros.
A decisão do governo revoga essa tributação federal para produtos dentro desse limite de valor.
📌 Resumo: como ficam as compras de até US$ 50?
- Imposto de importação federal: zerado
- Compras beneficiadas: até US$ 50
- ICMS estadual: continua sendo cobrado
- Impacto: redução no custo de compras internacionais de pequeno valor
A expectativa é que a medida reduza o preço final de produtos comprados em plataformas internacionais e beneficie consumidores que fazem compras de menor valor pela internet.
