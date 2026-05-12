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Economia

Indústria paraense amplia agenda internacional de negócios em Nova York

Fiepa integra missão da CNI que promoveu um Dia da Indústria, dedicado às relações entre Brasil e EUA

O Liberal
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Em Nova York, presidente da Federação das Indústrias do Pará (Fiepa), Alex Carvalho (à esquerda), participa do Dia da Indústria, realizado pela CNI (Foto: Divulgação / Fiepa)

A indústria paraense participa, nesta semana, em Nova York, de agenda institucional e empresarial dentro da programação da Brazilian Week, considerada uma das principais vitrines internacionais para atração de investimentos e fortalecimento das relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos. A Federação das Indústrias do Pará (Fiepa) é representada pelo presidente Alex Carvalho, que integra a missão empresarial organizada pela Confederação Nacional da Indústria (CNI).

A participação ocorre em meio a uma ampla mobilização empresarial brasileira em Nova York, que reúne lideranças industriais, investidores, representantes do mercado financeiro e autoridades dos dois países em torno de temas estratégicos para o desenvolvimento econômico e industrial.

Durante a programaçõ, a CNI realizou a primeira edição do Brasil–U.S. Industry Award, premiação criada para reconhecer lideranças empresariais e institucionais que contribuem para o fortalecimento das relações econômicas entre Brasil e Estados Unidos.

A cerimônia ocorreu durante o Brasil-U.S. Industry Day, no The Glasshouse, reunindo mais de 500 lideranças empresariais brasileiras e norte-americanas. Ao todo, 18 representantes de empresas, universidades e instituições de ciência e tecnologia foram homenageados em três categorias: Integração Econômica Brasil-Estados Unidos, Inovação e Transformação Industrial e Diplomacia Institucional.

Para o presidente da CNI, Ricardo Alban, “o Brasil-U.S. Industry Award evidencia a excelência e a visão estratégica de lideranças que fazem a diferença na nossa indústria. É um reconhecimento fundamental para aqueles que promovem a integração econômica e a inovação, garantindo que a parceria bilateral seja um motor de desenvolvimento tecnológico e de transformação para o setor industrial”, afirmou.

O presidente da Fiepa, Alex Carvalho, participou da cerimônia e da entrega dos prêmios, e fez um balanço das atividades ao longo do Dia da Indústria em Nova York. “Destaco o encontro promovido pela CNI em parceria com a U.S. Chamber of Commerce, voltado ao fortalecimento das relações econômicas e industriais entre Brasil e EUA. Estamos aqui buscando impulsionar essa agenda, aproximando as complementaridades existentes entre a indústria americana e a indústria brasileira e fortalecendo um comércio bilateral que já é bicentenário”, afirmou.

O Industry Day reuniu empresários e investidores com foco em uma agenda estratégica para a ampliação da cooperação bilateral em áreas como minerais críticos, energia, financiamento, transformação digital, inteligência artificial, tecnologias avançadas e indústria de baixo carbono.

Para Alex Carvalho, a presença da indústria paraense na missão fortalece as relações comerciais entre o Pará e os EUA. “Me sinto orgulhoso e honrado em integrar esta missão, especialmente sabendo do papel estratégico que o Pará exerce nesse contexto, por meio da nossa produção agroindustrial, das potencialidades da Amazônia e dos produtos da indústria paraense que chegam ao mercado internacional”, destacou.

Em 2025, os Estados Unidos foram o principal destino das exportações paraenses na América do Norte, movimentando mais de US$ 1 bilhão em compras de produtos do estado — crescimento de 23,8% em relação ao ano anterior. Atualmente, o mercado norte-americano ocupa a terceira posição entre os principais destinos das exportações do Pará.

Durante o Brasil-U.S. Industry Day, a CNI apresentou ainda a Agenda Estratégica da Indústria Brasileira para os Estados Unidos, documento que reúne mais de 30 propostas para a cooperação bilateral em áreas como comércio exterior, investimentos, inovação, segurança energética, biocombustíveis, defesa, inteligência artificial e formação de capital humano em altas tecnologias.

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