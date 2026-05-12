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Economia

Conectarh Brasil chega a Belém com imersão estratégica para profissionais de RH e DP

Organizado pela Sólides, maior evento itinerante do setor no país reúne lideranças sobre a gestão de pessoas e o crescimento das empresas

O Liberal
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Edição do Conectarh Brasil em Belém é um convite para quem quer assumir papel de liderança dentro das empresas (Divulgação/Freepik: @ijeab)

O Conectarh Brasil, maior evento itinerante de gestão de pessoas no país, desembarca em Belém, nesta quarta-feira (13). O evento será uma imersão presencial voltada para profissionais de Recursos Humanos, Departamento Pessoal e lideranças empresariais que desejam assumir um papel mais estratégico nas organizações. Realizado pela Sólides, HR Tech líder no Brasil em gestão de pessoas para pequenas e médias empresas (PMEs), o evento será, das 8h às 19h, com ingressos limitados.

Com o tema “Conectarh Brasil 2026: para todas as empresas que sonham grande”, a edição de Belém propõe uma virada de chave para quem deseja ampliar sua influência nas decisões estratégicas do negócio. A programação traz conteúdos práticos e aplicáveis, conectando gestão de pessoas a resultados financeiros, cultura organizacional e crescimento sustentável.

“O Conectarh Brasil nasceu para provocar uma mudança real de mentalidade no mercado. Mais do que atualização técnica, o evento é sobre posicionamento estratégico e protagonismo. Em Belém, queremos reunir profissionais que entendem que RH e Departamento Pessoal impactam diretamente receita, cultura e crescimento. O Conectarh é um convite para assumir esse papel de liderança dentro das empresas”, afirma Rafael Kahane, diretor de Marketing da Sólides.

O evento terá palestras como “O ROI do RH: por que investir em gente não é custo, é receita”, “Departamento Pessoal estratégico: como proteger o caixa da empresa”, “RH na Era da Inteligência Artificial: como liderar a transformação do trabalho” e “NR-1: Estratégias para prevenir riscos e não acumular multas”, além de discussões sobre liderança, legislação trabalhista na prática e desenvolvimento da média gerência.

O ingresso inclui certificado de participação, coffee break, almoço e acesso integral às palestras e painéis, além de oportunidades de networking qualificado com profissionais e empresas da região. Em 2026, o Conectarh Brasil consolida sua expansão nacional, percorrendo 12 cidades de norte a sul do país entre março e novembro, com a expectativa de impactar mais de 4.500 profissionais.

Após conquistar o prêmio Top of Mind na categoria “Melhor Evento de Gestão de Pessoas” em 2025, a ação da Sólides amplia sua presença com novas praças. A edição de Belém integra esse movimento de crescimento e regionalização do conhecimento, fortalecendo a rede de networking do setor e posicionando o Conectarh Brasil como o maior evento itinerante de RH e Departamento Pessoal do país.

Serviço:

Data: 13 de maio de 2026

Horário: 8h às 19h

Local: Radisson Belém - Av. Comandante Brás de Aguiar, 301 - Belém.

Sobre a Sólides

 A Sólides é uma empresa de tecnologia, líder no Brasil na Gestão de Pessoas de pequenas e médias empresas. A companhia oferece soluções inovadoras e metodologias exclusivas que ajudam na atração, desenvolvimento e retenção de talentos — reduzindo a taxa de rotatividade e aumentando as vantagens competitivas dos negócios. A empresa recebeu o maior aporte já feito em uma HR Tech na América Latina, R$ 530 milhões, e consolidou seu crescimento por meio de aquisições estratégicas de soluções voltadas à automação de processos de Departamento Pessoal e gestão de pessoas, ampliando seu portfólio e se consolidando como a one stop shop para PMEs. Atualmente, contabiliza mais de 45 mil clientes, totalizando mais de 27 milhões de vidas impactadas pela plataforma e desponta na liderança do grupo de empresas de alto crescimento no Brasil.

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