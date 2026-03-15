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Oscar 2026: 'In Memoriam' destaca Rob Reiner, Diane Keaton e Catherine O’Hara

O cineasta e sua esposa, a produtora Michele Singer, foram brutalmente assassinados em dezembro

Estadão Conteúdo
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Rob Reiner e Michele Singer se casaram em 1989 (Kent Nishimura / AFP)

O tradicional segmento In Memoriam do Oscar homenageou nomes como Rob Reiner, Diane Keaton, Catherine OHara e Robert Redford durante a cerimônia deste domingo, 15. A tradicional sequência do evento presta homenagem aos artistas que morreram nos últimos doze meses.

O primeiro momento do tributo foi dedicado ao diretor Rob Reiner, responsável por filmes como Harry e Sally - Feitos Um para o Outro, Louca Obsessão e Conta Comigo. O cineasta e sua esposa, a produtora Michele Singer, foram brutalmente assassinados em dezembro do ano passado após uma briga com Nick Reiner, filho do casal.

O ator Billy Crystal relembrou a carreira de Reiner e celebrou o legado do artista. "Os filmes do meu amigo Rob durarão por gerações, porque tratavam daquilo que nos faz rir e chorar e daquilo que aspiramos ser: muito melhores aos olhos dele, muito mais gentis, muito mais engraçados e muito mais humanos", afirmou Crystal.

"Aos milhões que desfrutaram de seus filmes ao longo de todos esses anos, quero que saibam, aqui e em todo o mundo, quantas vezes Rob me disse que significava tudo para ele que seu trabalho significasse algo para vocês. E para nós que tivemos o privilégio de trabalhar com ele, conhecê-lo e amá-lo, só podemos dizer: amigo, como foi divertido invadir o castelo", finalizou o ator.

Ao final da fala de Crystal, outros atores que trabalharam com Reiner subiram ao palco para finalizar a homenagem. Nomes como Meg Ryan, Christopher Guest, Michael McKean, Kathy Bates, Kiefer Sutherland, Demi Moore, Jerry OConnell, Annette Benning, Mandy Patinkin, Fred Savage e Cary Elwes participaram do tributo.

Após o tributo a Reiner, a Academia exibiu um vídeo com outros homenageados. Nomes como Tom Stoppard, Terence Stamp, Sally Kirkland, Claudia Cardinale, Udo Kier, Eduardo Serra, Diane Ladd, entre outros, foram homenageados. Nas redes sociais, internautas sentiram a falta de famosos como Eric Dane e James Van Der Beek. Apesar de não aparecerem na transmissão, os artistas foram homenageados no site da Academia.

Diane Keaton, Catherine OHara e Robert Redford são homenageados por Rachel McAdams e Barbra Streisand Após o vídeo tributo para diversos artistas, a homenagem voltou a focar em três artistas - Diane Keaton, Catherine OHara e Robert Redford. A atriz Rachel McAdams, que trabalhou com Diane em Tudo em Família, relembrou a trajetória da artista: "Por mais de 50 anos, luminosa na tela e inesquecível na vida. Acredite quando digo que não há uma atriz da minha geração que não seja inspirada e fascinada por sua absoluta singularidade", afirmou. Sobre Catherine, Rachel disse: "Uma gênia da comédia e ladra de cenas. Ela nos fez rir até chorarmos".

Por fim, a atriz e cantora Barbra Streisand subiu ao palco e relembrou a carreira de Robert Redford, com quem contracenou em Nosso Amor de Ontem. "Ele era um ator brilhante e sutil, e nós nos divertíamos muito contracenando um com o outro, porque nunca sabíamos exatamente o que o outro faria em uma cena", relembrou Barbra. "Ele era único, e sou muito grata por ter tido a oportunidade de trabalhar com ele", finalizou.

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