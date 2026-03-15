Oscar 2026: 'Uma Batalha Após a Outra' vence categoria de 'Melhor Filme'
O filme americano conseguiu superar os concorrentes como 'Hamnet', 'Marty Supreme' e 'O Agente Secreto'. A cerimônia ocorreu neste domingo (15)
O filme "Uma Batalha Após a Outra", estrelado por Leonardo Dicaprio, venceu o prêmio de "Melhor Filme" no Oscar 2026 neste domingo (15). A produção superou outros longas indicados na categoria, entre eles o brasileiro "O Agente Secreto", que não conseguiu conquistar nenhuma estatueta mesmo após ser indicado em quatro categorias.
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Dirigido por Paul Thomas Anderson, o longa recebeu a principal estatueta da noite durante a cerimônia. Na mesma categoria, também estavam indicados os filmes "Bugonia", "F-1", "Frankenstein", "Hamnet", "Marty Supreme", "Valor Sentimental", "Pecadores" e "Sonhos de Trem".
Além da principal estatueta, o longa também conquistou outros cinco prêmios na cerimônia: Melhor Ator Coadjuvante, Melhor Direção de Elenco, Melhor Roteiro Adaptado, Melhor Edição e Melhor Direção.
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