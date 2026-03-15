Oscar 2026: Michael B. Jordan vence 'Melhor Ator' com o filme 'Pecadores'

Michael B. Jordan conquistou o Oscar de Melhor Ator por sua atuação em "Pecadores" na cerimônia do Oscar 2026 realizada neste domingo (15), em Los Angeles. O ator americano superou Wagner Moura, Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio, e Ethan Hawke.

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Dirigido por Ryan Coogler, a produção também se destacou na premiação ao registrar um recorde de indicações neste ano, com 16 nomeações.

No longa, o ator interpreta os irmãos gêmeos Smoke e Stack, que retornam à cidade natal e compram uma serraria com o objetivo de transformá-la em um bar de blues. Para colocar o projeto em prática, os dois recrutam conhecidos da região e contam com a ajuda do primo mais jovem, Sammie, um músico talentoso que enfrenta a desaprovação do pai, um pastor.

A trama apresenta ainda momentos de tensão logo na abertura do estabelecimento, quando três pessoas brancas chegam ao local pedindo para entrar no bar. A partir desse episódio, a narrativa desenvolve conflitos entre os personagens e o ambiente em que a história se desenrola.