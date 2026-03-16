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Paulo Colucci comemora chegada ao Rio após filmar 'Maravilha!', em Belém: 'Mãe, estou na Globo'

O influenciador desembarcou na capital carioca ao lado de Leona Vigantiva, que também faz participação no longa

Amanda Martins
fonte

O ator e influenciador Paulo Coluccio (Instagram/ @paulocolucci_)

O ator e influenciador paraense Paulo Colucci desembarcou no Rio de Janeiro nesta segunda-feira (16) ao lado da influenciadora Leona Vingativa para dar continuidade às gravações do filme "Maravilha!", nova produção do Estúdios Globo. O longa havia iniciado as primeiras filmagens em Belém no último fim de semana, durante um show real de tecnobrega.

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Gravações serão realizadas na Aparelhagem Crocodilo, no Espaço Náutico Marine Club, localizado no bairro do Guamá. Gaby Amarantos, Leona Vingativa e Fafá de Belém também farão parte do filme.

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Nas redes sociais, Colucci compartilhou o momento em que visitou os estúdios da emissora pela primeira vez e comemorou a oportunidade. “DEUS É O SENHOR DO TEMPO, ELE AINDA REALIZA SONHOOOOS. MÃEEEE, AGORA SIM EU TÔ NA GLOBO”, escreveu em uma publicação.

As primeiras cenas do longa foram gravadas no sábado (14), durante apresentação da Aparelhagem Crocodilo, realizada no Espaço Náutico Marine Club, no bairro do Guamá. O evento serviu como cenário real para parte da história do filme, que inclui uma apresentação do personagem principal no palco da festa.

A comédia acompanha a trajetória de Paulinho Maravilha, interpretado por Marcus Majella, descrito como um extravagante cantor das festas de tecnobrega do Norte do país.

Na trama, o artista recebe um convite para se apresentar no 'Domingão com Huck'. Preocupado com a aparência antes da participação no programa, ele decide viajar ao Rio de Janeiro para realizar procedimentos estéticos, mas acaba ficando irreconhecível. Diante da situação, o personagem coloca em prática uma ideia inusitada: trocar de identidade com Jota, também interpretado por Majella, um desconhecido que possui grande semelhança física com ele.

O ator Igor Fortunato, conhecido pelo personagem Zé Beltino na novela 'No Rancho Fundo', também integra o elenco e forma par romântico com o cantor de tecnobrega na história.

O filme também reúne artistas ligados à música e à cultura do Norte, como as cantoras Gaby Amarantos e Fafá de Belém, além da própria Leona Vingativa. A produção ainda conta com nomes como Lilia Cabral, Pablo Sanábio, Duda Pimenta e Daniela Fontan.

Criado pelo Núcleo de Filmes dos Estúdios Globo, o longa foi escrito por Renata Andrade e Thais Pontes. A direção artística ficou a cargo de Pedro Brenelli, com produção de Mariana Pinheiro e supervisão artística de Patrícia Pedrosa.

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