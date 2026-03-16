Kléber Mendonça Filho se pronuncia após 'O Agente Secreto' não levar nenhuma estatueta no Oscar 2026

Na noite de ontem, as expectativas estavam altíssimas para o filme "O Agente Secreto" trazer algumas estatuetas do Oscar 2026 para o Brasil, mas não foi dessa vez que houve comemoração entre os amantes de cinema no país. A cerimônia de premiação ocorreu neste domingo (15), no Teatro Dolby, que fica situado em Los Angeles, nos Estados Unidos, e apesar do longa dirigido por Kléber Mendonça Filho não ter conquistado a maioria do júri da academia, a produção acabou ganhando o coração do público.

Neste ano, o filme "O Agente Secreto" concorreu em quatro categorias: Melhor Ator, Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Elenco. Além de ter sido indicado como Melhor Ator, Wagner Moura também teve a oportunidade de ser apresentador da categoria de "Melhor Elenco" na noite especial. Ao todo, o Brasil estava competindo em 5 categorias, pois também ganhou destaque em Melhor Fotografia com Adolpho Veloso, pelo trabalho dele em Sonhos de Trem, mas o vencedor foi "Uma Batalha Após a Outra".

Em suas mídias sociais, o diretor Kléber Mendonça Filho escreveu que estava grato por todo apoio que eles receberam durante esse período e que estava pronto para o próximo. “Obrigado, Brasil! Pronto para o próximo”, disse ele em uma das publicações. Em seguida, o diretor compartilhou imagens das pessoas comemorando as quatro indicações pelas ruas e avenidas brasileiras. “Me mostraram agora imagens do São Luiz no Recife, a cultura enchendo a rua, o espaço público. Viva o Cinema!”, destacou.

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O legado de "O Agente Secreto" no Oscar 2026

Embora o filme brasileiro não tenha trazido nenhuma estatueta para o Brasil, ele marcou história no Oscar 2026 por ter sido indicado a quatro categorias, algo que não costuma acontecer com frequência, visto que se trata de produções de diversos países que ganham destaque na premiação mundial. E, apesar da frustração brasileira após a derrota, a vitória de "Valor Sentimental" não foi inesperada, porque a obra do diretor Joachim Trier já era considerada a grande favorita para o prêmio de Melhor Filme Internacional.

O filme “O Agente Secreto” (2025), estrelado pelo ator Wagner Moura, é ambientado no período do regime militar, no final dos anos 1970. A trama cinematográfica narra a história de Marcelo, um professor universitário e especialista em tecnologia que, para fugir de seu passado misterioso, decide voltar a morar em Recife/PE (sua cidade natal, em que ele guarda muitas memórias) após anos vivendo em São Paulo.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Felipe Saraiva, editor web em Oliberal.com)