Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right

'O Agente Secreto': conheça o filme escolhido pelo Brasil que disputará uma vaga no Oscar 2026

O longa-metragem poderá concorrer na mesma categoria que a produção “Ainda Estou Aqui”, de Walter Salles

Victoria Rodrigues
fonte

O filme “O Agente Secreto” estreará em 6 de novembro no Brasil. (Foto: Reprodução/ Vitrine FIlmes)

A Academia Brasileira de Cinema (ABC) anunciou nesta segunda-feira (15) que o filme nacional “O Agente Secreto” foi o escolhido para representar o Brasil na categoria de Melhor Filme Internacional do Oscar 2026. A cerimônia da premiação está prevista para acontecer no dia 15 de março do próximo ano e a escolha do longa-metragem brasileiro ainda não garante uma indicação à premiação mundial.

Mas, se for indicado, ele ficará na mesma categoria que o filme vencedor “Ainda Estou Aqui” em 2025, protagonizado pela atriz brasileira Fernanda Torres e pelo diretor de cinema Walter Salles. O longa “O Agente Secreto”, do diretor Kleber Mendonça Filho, estreará no país em 6 de novembro e poderá disputar com produções audiovisuais de outros países, em busca de uma vaga entre os cinco indicados da lista final.

VEJA MAIS

image ‘O Agente Secreto’ é o filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026
O longa foi dirigido por Kleber de Mendonça Filho e produzido pela Cinemascópio

image Fernanda Torres 60 anos: atriz tem trajetória marcada por prêmios, filmes icônicos e reconhecimento
Colunista Ismaelino Pinto comenta marcos da carreira e a versatilidade de Fernanda Torres no cinema

image Fernanda Torres é criticada por 'defender' indicação de filme amazônico sobre o Marajó ao Oscar
'O Manas merece demais", disse a atriz no Instagram.

Sinopse do filme “O Agente Secreto”

O filme “O Agente Secreto” (2025), estrelado pelo ator Wagner Moura, é ambientado no período do regime militar, no final dos anos 1970. A trama cinematográfica narra a história de Marcelo, um professor universitário e especialista em tecnologia que, para fugir de seu passado misterioso, decide voltar a morar em Recife-PE (sua cidade natal, em que ele guarda muitas memórias) após anos vivendo em São Paulo.

Porém, como o personagem voltou para a capital pernambucana em busca de calmaria, ele logo acaba se vendo em um local que é totalmente diferente do que ele havia imaginado. Ao longo do filme, ele tenta obter, por meio de diversos métodos, informações de sua mãe que morreu há bastante tempo e acaba indo trabalhar em um cartório para conseguir alcançar o seu principal objetivo.

Em entrevista ao jornal O Globo, Emilie Lesclaux, que produziu o filme ao lado de Kleber Mendonça, contou um pouco sobre as expectativas para o Oscar 2026. “Estamos apostando muito no filme, temos tido trocas muito colaborativas. É difícil saber o que pode acontecer, mas estamos fazendo o que estão organizando para nós. Já estamos com uma agenda muito intensa. É uma maratona, mas estamos prontos para jogar o jogo e representar o Brasil da melhor forma possível”, concluiu.

(Victoria Rodrigues, estagiária de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web em Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Oscar 2026

Melhor Filme Internacional

O Agente Secreto

Ainda Estou Aqui

indicação
Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

THE TOWN

Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

15.09.25 9h06

CULTURA

Dona Onete leva os sucessos do carimbó xamegado paraense ao palco do The Town

A rainha do carimbó xamegado, já consagrada em palcos como o Rock in Rio 2019, protagonizou momentos marcantes ao lado de Joelma

14.09.25 22h05

FIGURINO

Gaby Amarantos domina o palco como Boiúna com mais de 10 mil cristais no The Town

As cores do figurino ainda remetem à capa do álbum "Treme", com o verde da Amazônia e o roxo do açaí.

14.09.25 21h29

Cultura

Hermeto Pascoal, o multi-instrumentista, morre aos 89 anos

Ele estava internado no Hospital Vitória, no Rio de Janeiro

13.09.25 21h24

MAIS LIDAS EM CULTURA

ABUNDÂNCIA

Musa de conteúdos adulto no Brasil vence 'Super Miss Bumbum'; veja imagens!

O concurso exige desfiles, entrevistas e avaliação estética.

14.09.25 16h47

desabafo

Mulher de Bruce Willis diz que acidente em 'Duro de Matar' criou problema de saúde para o ator

Em entrevista à rede americana Fox News, Emma afirmou que Willis não usou proteção adequada durante a gravação de uma cena debaixo de uma mesa, o que lhe causou danos em um dos ouvidos

14.09.25 10h57

THE TOWN

VÍDEO: Joelma reafirma força da música do Norte em show de hits no 'The Town'

Com hits marcantes, público participativo e presença forte da música do Norte, ela reafirmou seu papel como referência nacional

15.09.25 9h49

THE TOWN

Lambateria e Lia Sophia no The Town: espetáculo celebrou a cultura amazônica

A apresentação foi uma prova de que a cultura do Norte do Brasil está viva, pulsante e tem espaço nos grandes festivais nacionais

15.09.25 9h06

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda