‘O Agente Secreto’ é o filme escolhido para representar o Brasil no Oscar 2026
O longa foi dirigido por Kleber de Mendonça Filho e produzido pela Cinemascópio
O filme “O Agente Secreto", dirigido por Kleber de Mendonça Filho e produzido pela Cinemascópio, foi escolhido pela Academia Brasileira de Cinema para representar o Brasil na disputa pelo Oscar 2026 na categoria de Melhor Filme Internacional. Ambientado no Recife de 1977, o thriller acompanha Marcelo (Wagner Moura), especialista em tecnologia que tenta fugir de um passado misterioso, mas descobre que a cidade está longe de ser o refúgio que procura.
