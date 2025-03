'Ainda Estou Aqui' vence o Oscar 2025 na categoria Melhor Filme Estrangeiro

O Brasil fez história no Oscar 2025 com a vitória de "Ainda Estou Aqui" na categoria de Melhor Filme Internacional e leva a sua primeira estatueta! Dirigido por Walter Salles, o longa-metragem superou concorrentes de peso e conquistou a estatueta dourada na 97ª edição da premiação, realizada na noite deste domingo (02/03), no Teatro Dolby, em Los Angeles. O filme, indicado também a Melhor Filme e Melhor Atriz, com Fernanda Torres, marca um momento inédito para o cinema brasileiro e reforça sua presença no cenário mundial.

Assista ao discurso completo de Walter Salles:

Durante seu discurso de agradecimento, Walter Salles destacou a importância da história e homenageou as mulheres que deram vida à protagonista.

“Em nome do cinema brasileiro, é uma honra tão grande receber isso de um grupo tão extraordinário. Isso vai para uma mulher que, depois de uma perda tão grande no regime tão autoritário, decidiu não se dobrar e resistir… Esse prêmio vai para ela: o nome dela é Eunice Paiva. E também vai para as mulheres extraordinárias que deram vida a ela. Fernanda Torres e Fernanda Montenegro”, afirmou o diretor.

O filme brasileiro concorreu ao prêmio ao lado de produções internacionais como “Emilia Pérez” (França), “A Menina com a Agulha” (Dinamarca), “A Semente do Fruto Sagrado” (Alemanha) e a animação “Flow” (Letônia).

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva celebrou a vitória do filme brasileiro e destacou a importância do reconhecimento internacional. “Hoje é o dia de sentir ainda mais orgulho de ser brasileiro. Orgulho do nosso cinema, dos nossos artistas e, principalmente, orgulho da nossa democracia. Eu e a Janja estamos muito felizes assistindo tudo ao vivo”, afirmou.

O diretor brasileiro Walter Salles e a atriz brasileira Fernanda Torres comparecem à 97ª edição do Oscar no Dolby Theatre em Hollywood, Califórnia (Robyn Beck / AFP)

Lula parabenizou, o elenco e toda a equipe, ressaltando que a obra mostrou ao mundo a importância da luta contra o autoritarismo. “Parabéns! Viva o cinema brasileiro, viva Ainda Estou Aqui”, concluiu.

Qual a história do filme 'Ainda Estou Aqui'?

Inspirado no livro homônimo de Marcelo Rubens Paiva, o longa retrata a trajetória de Eunice Paiva, advogada e ativista que dedicou 40 anos de sua vida à busca pela verdade sobre o desaparecimento de seu marido, Rubens Paiva, ex-deputado federal assassinado durante a ditadura militar.

Essa é a primeira vez que um filme brasileiro vence o Oscar de Melhor Filme Internacional. Ainda Estou Aqui ainda concorre em duas categorias, de Melhor Filme e Melhor Atriz, pelo desempenho de Fernanda Torres no papel de Eunice Paiva.