Oscar 2025: confira a lista completa dos vencedores

A 97ª edição do Oscar começou na noite deste domingo (02/03), em uma cerimônia repleta de expectativa no Teatro Dolby, em Los Angeles. Considerada a premiação mais importante do cinema mundial, veja quem são os vencedores.

1- Melhor Ator Coadjuvante

2- Melhor animação

Flow

3- Melhor curta de animação

“In the Shadow of the Cypress” (VENCEDOR)

4- Melhor Figurino

Wicked

5- Melhor Roteiro Original

Anora

6- Melhor Roteiro Adaptado Conclave 7- Melhor Maquiagem e Cabelo A Substância 8- Melhor Edição Anora 9- Melhor Atriz Coadjuvante Zoe Saldaña (Emilia Pérez) 10- Melhor Design de Produção Wicked 11- Melhor Canção Original El Mal (Emilia Pérez) 12- Melhor Documentário No Other Land 13- Melhor Som Dune: Part Two 14- Melhor Efeito Visual Dune: Part Two 15- Melhor Curta Metragem em Live Action I'm Not a Robot 16 - Melhor Filme Estrangeiro Ainda Estou Aqui A reportagem segue em atualização à medida que os vencedores forem anunciados. Mais cedo, os convidados passaram pelo tapete vermelho, onde posam para fotos e dão entrevistas. VEJA MAIS

Nesta noite, o evento pode marcar um feito inédito para o Brasil, com o filme “Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, concorrendo em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz, com Fernanda Torres.

A transmissão oficial acontece nos Estados Unidos pela ABC e Hulu, enquanto no Brasil a cobertura é feita pela TNT, HBO Max, Globoplay e, na TV aberta, pela Globo, com exceção do Rio de Janeiro, onde os desfiles das escolas de samba ocupam a programação.