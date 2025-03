VÍDEO: Belém vibra em clima de Copa com Oscar de ‘Ainda Estou Aqui’ como Melhor Filme Estrangeiro

O Brasil inteiro celebrou a conquista histórica do Oscar de Melhor Filme Estrangeiro com "Ainda Estou Aqui", e em Belém a comemoração foi em grande estilo. Durante a segunda noite do Circuito Mangueirosa, que aconteceu neste domingo (2) no Porto Futuro, o público vibrou como se fosse final de Copa do Mundo, festejando a vitória do cinema nacional.

Nas redes sociais, o prefeito de Belém, Igor Normando (MDB), registrou a emoção do momento e exaltou a importância do prêmio. “Que orgulho ver o Brasil conquistando o mundo! Parabéns a toda a equipe do filme Ainda Estou Aqui, pelo Oscar de Melhor Filme Internacional. Uma vitória não só para o cinema, mas para toda a arte brasileira”, escreveu.

O longa, dirigido por Walter Salles, tornou-se o primeiro filme brasileiro a conquistar a categoria na maior premiação do cinema mundial, emocionando o público e reforçando o protagonismo do Brasil no cenário cinematográfico.