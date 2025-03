Engajamento de Fernanda Torres em posts surpreende diretor do Oscar: 'Nunca mais será o mesmo'

O grande engajamento nas postagens relacionadas à atriz brasileira Fernanda Torres e ao Oscar chamou a atenção e surpreendeu um dos diretores da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas.

Em entrevista ao gshow, a diretora de elenco do filme "Ainda Estou Aqui",Letícia Navieira, participou do jantar em homenagem aos indicados ao Oscar 2025, em Los Angeles, e comentou que um dos membros da direção da premiação se impressionou com a repercussão do envolvimento dos brasileiros nas publicações da Academia no Instagram.

“Ele me disse, com um sorriso no rosto, que o Instagram da Academia nunca mais será o mesmo depois de Fernanda Torres e do Brasil, e que isso foi muito positivo”, contou Letícia, em entrevista ao gshow. Confira alguns posts:

Segundo a mLabs, plataforma de gerenciamento de redes sociais, a atriz, que tem mais 4,3 milhões de seguidores no Instagram, fez 77 publicações no Instagram,Cinco vezes maior do que a média de suas concorrentes, acumulando mais de 9,2 milhões de curtidas, um número superior à soma das curtidas recebidas pelas demais artistas. Essa análise levou em consideração as interações e postagens entre setembro e dezembro de 2024.

Ainda Estou Aqui e Fernanda Torres no Oscar 2025

Ainda Estou Aqui, de Walter Salles concorre em três categorias: Melhor Filme, Melhor Filme Internacional e Melhor Atriz (Fernanda Torres). O filme de Walter Salles levou, até o momento, a estatueta de Melhor Filme Internacional.