Indígenas realizam ritual para enviar boas energias ao filme 'Ainda Estou Aqui' no Oscar

Indígenas da aldeia Inhaã-bé, localizada às margens do rio Tarumã-Açu, na zona rural de Manaus, realizaram um ritual para transmitir energias positivas ao filme "Ainda Estou Aqui", de Walter Salles, que concorre ao Oscar 2025. A cerimônia começou na sexta-feira (28/02) e seguiu até o domingo (02/03), dia da premiação. Eunice Paiva, ativista em prol dos povos originários, especialmente com a demarcação de terras, é interpretada por Fernanda Torres.

O longa-metragem brasileiro está indicado em três categorias: Melhor Filme, Melhor Atriz, com Torres, e Melhor Filme Internacional. Caso vença, poderá marcar um feito inédito para o Brasil na maior premiação do cinema mundial.

O ritual ocorreu em frente à primeira sala de cinema em território indígena do Norte do Brasil, inaugurada no início de fevereiro na aldeia. A produtora indígena Thaís Kokama, responsável pelo espaço, destacou a iniciativa. “Que essa voz dos povos originários possa trazer energias positivas para a Fernanda”, afirmou em entrevista ao G1 Amazonas.