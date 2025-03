Com look de gala, cadela Suri, o Pimpão de ‘Ainda Estou Aqui’, rouba a cena na noite do Oscar

A cadela Suri, que interpreta Pimpão no filme “Ainda Estou Aqui”, também entrou no clima da cerimônia do Oscar 2025, que acontece neste domingo (02/03), em Los Angeles. Em uma publicação nas redes sociais, a cachorrinha apareceu vestida de forma elegante para acompanhar a premiação, usando uma roupinha estilizada chamada "AUrmani", em referência à grife italiana Armani.

VEJA MAIS

O post rapidamente viralizou e divertiu os internautas. "É tapete vermelho que vocês querem? Suri Doguinha, Pimpão de Ainda Estou Aqui, vestindo AUrmani, pronta para celebrar essa noite histórica", dizia a legenda da publicação feita no perfil oficial da cadela no Instagram.

Os seguidores da cachorrinha elogiaram o look escolhido. "Toda trabalhada no glamour", escreveu uma internauta. "Está linda, Suri, roupa digna de um red carpet", comentou outra pessoa.

Em um segundo vídeo publicado no Instagram, a cadelinha surgiu ao lado de uma réplica da estatueta. "ATUALIZAÇÃO: o cheirinho do Oscar está muito forte", brincou.