Oscar 2025: torcida paraense vai dispor de live para acompanhar a disputa pelas estatuetas do cinema

O Brasil inteiro vai estar ligado, neste domingo (2), na transmissão da cerimônia do Oscar 2025, ou seja, na torcida por Fernanda Torres concorrendo ao prêmio de Melhor Atriz e também por “Ainda Estou Aqui”, dirigido por Walter Salles, na disputa por Melhor Filme e Melhor Filme Internacional. Fernanda Torres já abiscoitou dois prêmios antes da noite de hoje: o de Melhor Atriz no Globo de Ouro e o de Melhor Atriz Drama no Satellite Award. Agora, chegou a hora de se buscar o prêmio máximo do cinema, o Oscar, que confere aos vencedores das categorias reconhecimento e projeção em escala mundial. Por isso, o Grupo Liberal vai fazer todo o clima para a torcida paraense, por meio da Live do Oscar 2025, a ser comandada por João Gabriel Sousa, o Dom Sousa, juntamente com uma equipe de primeira linha.

Essa live poderá ser conferida a partir das 20h no Canal de O Liberal no YouTube. João Gabriel informa que a live será no formato de um “react”. “Estaremos reagindo aos acontecimentos do evento com o público ao vivo. Vamos para a nossa quarta edição consecutiva em parceria com o Grupo Liberal”, destaca Gabriel, detalhando que a parceria com o Grupo Liberal ocorre desde 2022.

A ideia desse espaço para quem está no clima do Oscar surgiu, como diz João Gabriel, dentro uma de uma transmissão ao vivo em que ele estava com dois amigos (que estão na Live do Oscar). No caso, o Rafael Miranda e o Victor Sales, do Canal Sempre anime. “A live foi um sucesso e pensamos: ‘Por que não nos reunirmos novamente no Oscar?’ E aí, com o apoio do Grupo LIberal, conseguimos realizar este projeto”, relata.

Então, na noite mais famosa do cinema, o público do programa vai ter comentários sobre os filmes/documentários/animações indicados, “com uma pegada mais leve e mais acessível às pessoas em geral, mas também com momentos mais críticos”, como diz João Gabriel. E tudo o que estiver ocorrendo na premiação, como diz o apresentador Dom Sousa.

Além dele, vão estar em ação alguns participantes dos anos anteriores, como Rafael Miranda, Victor Sales, Marcela Bonfim e Jamylle Cook. “Teremos alguns convidados, mas vamos revelar durante a transmissão. Vamos estar lendo os comentários do público que estiver participando da live conosco também”, adianta João Gabriel.

No páreo

Essa torcida por “Ainda Estou Aqui” e por Fernanda Torres se justifica, como destaca o crítico de cinema, Marco Antônio Moreira. Ele preside a Associação de Críticos de Cinema do Pará. e diz que “ vai ser uma cerimônia diferenciada este ano, um filme brasileiro com reais condições de ganhar algum prêmio”. “Eu acho que já existe uma mobilização para um público maior do que o normal, este ano é possível que sejamos testemunhas de uma novidade, ou seja, um filme brasileiro ganhar um Oscar, seja em qual for a categoria que ‘Ainda Estou Aqui’ está indicado, vamos torcer!”.

O Oscar é uma promoção da Academia de Artes e Ciências Cinematográficas. Marco Antônio Moreira é um dos cinéfilos em Belém que não perde a cerimônia da entrega do Oscar por nada. Ele acompanha esse evento há muitos anos. Hábito que herdou do pai Alexandrino Moreira. “É sempre agradável assistir à cerimônia do Oscar, torcer pelos seus preferidos. Rever também os atores, os mais recentes, os veteranos, que aparecem na festa todo ano”, destaca Marco Antônio.

Sobre as chances de Fernanda Torres e de “Ainda Estou Aqui” de levarem um Oscar, Marco Antônio Moreira considera ser muito difícil prever algo, mas pensa ser o Oscar uma disputa acirrada. “Do ponto de vista artístico, o ‘Ainda Estou Aqui’ é o melhor filme indicado este ano”, afirma o crítico. Ele diz que, no mínimo, daria a estatueta de Melhor Filme Internacional para “Ainda Estou Aqui” ou a de Melhor Atriz para Fernanda Torres. “Não porque é um filme brasileiro, mas porque é um ótimo filme, ‘Ainda Estou Aqui’ é um ótimo filme, tem uma grande atuação da Fernanda Torres e merece ser premiado”, arremata.