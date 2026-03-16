Lula comenta derrota de O Agente Secreto no Oscar: 'orgulho de todos vocês e do nosso cinema'

O presidente Lula se manifestou na madrugada desta segunda-feira (16) após o filme brasileiro "O Agente Secreto" finalizar sua participação no Oscar 2026 sem conquistar estatuetas. O longa concorreu em quatro categorias, mas não obteve prêmios na cerimônia realizada nos Estados Unidos.

A declaração foi feita nas redes sociais e assinada também pela primeira-dama Janja Lula da Silva. Na publicação, o presidente afirmou que, apesar do resultado, a participação brasileira na premiação representa um orgulho e um reconhecimento para o audiovisual do país.

Brasil soma cinco indicações ao Oscar 2026

No texto, Lula destacou as cinco indicações do Brasil ao Oscar nesta edição. Este número, segundo o presidente, reforça o reconhecimento internacional do cinema nacional.

O filme "O Agente Secreto", dirigido por Kleber Mendonça Filho, foi indicado em quatro categorias. Elas incluíram Melhor Filme, Melhor Filme Internacional, Melhor Ator para Wagner Moura e Melhor Direção de Elenco.

Além disso, o brasileiro Adolpho Veloso disputou o prêmio de Melhor Fotografia. Ele concorreu pelo trabalho realizado no filme "Sonhos de Trem".

O presidente escreveu que as "cinco indicações ao maior prêmio do cinema mundial" mostram a força do cinema brasileiro. Ele também ressaltou o talento de atores, atrizes, diretores e toda a equipe técnica.

Visibilidade da cultura brasileira é ampliada

Na mensagem, Lula também ressaltou a presença do país na premiação. Ele afirmou que ela amplia a visibilidade da cultura brasileira no exterior e projeta as histórias nacionais para o público internacional.

"É o Brasil levando ao mundo a potência da nossa cultura e das nossas histórias", afirmou o presidente.

Apesar de não conquistar prêmios nesta edição, a participação brasileira foi vista por muitos como um destaque. Especialmente pelo número de indicações e pela presença em categorias de grande relevância.

Lula e Janja parabenizam indicados ao Oscar

Ao final da publicação, Lula e Janja parabenizaram os artistas e profissionais. Eles foram envolvidos nas produções brasileiras indicadas.

O presidente mencionou o diretor Kleber Mendonça Filho e os atores Wagner Moura e Gabriel Domingues. Ele também estendeu os parabéns a toda a equipe de "O Agente Secreto".

O casal também parabenizou o diretor de fotografia Adolpho Veloso. Ele foi indicado pelo trabalho no filme "Sonhos de Trem".

"Temos muito orgulho de todos vocês e do nosso cinema", concluíram Lula e Janja na mensagem divulgada nas redes sociais.