Manu Bahtidão curte praia no Rio de Janeiro após garantir vaga na final do Dança dos Famosos
Cantora foi vista ao lado de Wanessa Camargo no Rio de Janeiro horas depois de garantir vaga na final da competição da Globo, que será decidida no próximo domingo (7)
A cantora Manu Bahtidão, 39 anos, aproveitou um dia de folga no Rio de Janeiro e foi vista na tarde desta segunda-feira (1º) na praia de Ipanema, acompanhada de Wanessa Camargo. As duas artistas, que se aproximaram e fortaleceram amizade durante a temporada do Dança dos Famosos, chamaram atenção de fãs e banhistas que passavam pelo local.
Além de Manu e Wanessa, o ator Silvero Pereira também garantiu vaga na grande final da competição exibida pela Rede Globo. As três duplas finalistas disputarão, ao vivo, no próximo domingo (7/12), o título de campeão do Dança dos Famosos 2025. Luciano Huck já antecipou que os ritmos escolhidos para a final serão valsa e samba.
VEJA MAIS
Na semifinal, exibida no último domingo (30/11), os participantes se apresentaram no ritmo da dança contemporânea. Manu Bahtidão e seu parceiro, o professor Heron Leal, emocionaram a plateia e os jurados com a coreografia ao som de "Happier Than Ever", de Billie Eilish. Após a performance, a cantora fez um discurso marcante contra o feminicídio, momento que repercutiu nas redes sociais.
O colunista ainda revelou que parte dos professores da atual temporada foi convidada para participar da abertura do especial de Natal, marcado para o dia 19 de dezembro, no Theatro da Paz, em Belém.
Entre os nomes confirmados estão Heron Leal e Diego Basilio, professores de Manu e Wanessa, respectivamente, além da paraense Thais Sousa, coreógrafa de Silvero Pereira, e seu marido Rolon Ho, campeão do Dança dos Famosos 2023 ao lado de Priscila Fantin.
Palavras-chave
COMPARTILHE ESSA NOTÍCIA