Manu Bahtidão curte praia no Rio de Janeiro após garantir vaga na final do Dança dos Famosos

A cantora Manu Bahtidão, 39 anos, aproveitou um dia de folga no Rio de Janeiro e foi vista na tarde desta segunda-feira (1º) na praia de Ipanema, acompanhada de Wanessa Camargo. As duas artistas, que se aproximaram e fortaleceram amizade durante a temporada do Dança dos Famosos, chamaram atenção de fãs e banhistas que passavam pelo local.

Além de Manu e Wanessa, o ator Silvero Pereira também garantiu vaga na grande final da competição exibida pela Rede Globo. As três duplas finalistas disputarão, ao vivo, no próximo domingo (7/12), o título de campeão do Dança dos Famosos 2025. Luciano Huck já antecipou que os ritmos escolhidos para a final serão valsa e samba.

Na semifinal, exibida no último domingo (30/11), os participantes se apresentaram no ritmo da dança contemporânea. Manu Bahtidão e seu parceiro, o professor Heron Leal, emocionaram a plateia e os jurados com a coreografia ao som de "Happier Than Ever", de Billie Eilish. Após a performance, a cantora fez um discurso marcante contra o feminicídio, momento que repercutiu nas redes sociais.

O colunista ainda revelou que parte dos professores da atual temporada foi convidada para participar da abertura do especial de Natal, marcado para o dia 19 de dezembro, no Theatro da Paz, em Belém.

Entre os nomes confirmados estão Heron Leal e Diego Basilio, professores de Manu e Wanessa, respectivamente, além da paraense Thais Sousa, coreógrafa de Silvero Pereira, e seu marido Rolon Ho, campeão do Dança dos Famosos 2023 ao lado de Priscila Fantin.