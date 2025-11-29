Capa Jornal Amazônia
Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello almoçam na Ilha do Combu antes de apresentações em Belém

Além do passeio pelo Combu, Bianca e Rodrigo também foram vistos circulando pelo Ver-o-Peso

Jeferson Höenisch | Especial para O Liberal
fonte

Durante a estadia em Belém, os dois também foram vistos em pontos turísticos da capital, como o Ver-o-Peso, Estação das Docas, Mercado Bolonha e outros espaços gastronômicos (Divulgação)

A capital paraense entrou de vez na rota das grandes produções teatrais do país, e a Ilha do Combu tem se destacado como um dos destinos mais procurados por artistas que visitam Belém. Antes de entrarem em cena neste sábado (29), os atores Bianca Rinaldi e Rodrigo Phavanello aproveitaram para almoçar em um dos restaurantes da ilha, conhecido por receber celebridades.

Logo na chegada, os atores aproveitaram para curtir um banho refrescante no Rio Guamá. Depois, seguiram para o almoço, que trouxe sabores regionais: entre as entradinhas, pastel de camarão, bolinho de pirarucu e maniçoba com molho de açaí; e, como principais, caldeirada de tucupi e tambaqui assado.

Durante a estadia em Belém, os dois também foram vistos em pontos turísticos da capital, como o Ver-o-Peso, Estação das Docas, Mercado Bolonha e outros espaços gastronômicos.

Os atores chegaram a Belém na quinta-feira (27) para a temporada da comédia “Casa, Comida e Alma Lavada”, que estreou na sexta (28) no Teatro do Sesi. As próximas sessões acontecem neste sábado, às 20h, e no domingo (30), às 18h. Ingressos seguem disponíveis no Sympla e na bilheteria do teatro.

