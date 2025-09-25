Carol Peixinho e Thiaguinho compartilham ensaio do primeiro filho, Bento

Carol Peixinho e Thiaguinho apresentaram ao mundo o primeiro filho, Bento. Na noite de quarta-feira, 24, o casal publicou no Instagram um ensaio fotográfico com os primeiros registros do bebê, que nasceu no último dia 19 de setembro, na maternidade ProMatre, em São Paulo.

"Bento chegou. E, com ele, nasceu uma nova versão de nós: mais forte, mais inteira e repleta do amor mais puro que já sentimos! Nos tornamos família, e nosso maior sonho se fez realidade. Agradecemos a Deus por esse presente perfeito. Quando forem orar por nós, lembrem-se: agora há mais um ser lindo para incluir nas suas orações Agora somos 3!", escreveu Carol na publicação.

Primeiros dias de maternidade

Nos Stories, Carol revelou como tem vivido a nova rotina. "O Bento é a coisa mais linda desse mundo! Estamos cada dia mais apaixonados. Ele é muito fofo, muito tranquilo uma verdadeira bênção", disse.

Ela também comentou sobre a amamentação, destacando que o filho tem alterado os intervalos de mamada. "Antes, ele era um reloginho, mamando de três em três horas. Essa noite já foi de duas horas e meia em duas horas e meia, e hoje de manhã quis mamar duas horas depois. E eu estou como? 'Sim, senhor!'", contou.

A ex-BBB ainda explicou que busca manter uma rotina simples para se sentir bem. "Hoje vou de corretivo e blush para a consulta, e já me sinto bem assim. É um passinho de cada vez, sem agonia, levando da forma mais gostosa e fluida possível. Afinal, esse sempre foi o nosso maior sonho", completou.