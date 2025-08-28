Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Dorama chevron right

Conheça cinco doramas com o astro Lee Min-ho, estrela de 'Pergunte às Estrelas'

Ator tem mais de 20 anos de carreira no meio artístico; confira os detalhes

Rafael Lédo
fonte

Lee Min-ho coleciona prêmios e doramas de sucesso na carreira de mais de 20 anos (Reprodução / Instagram @actorleeminho)

Lee Min-ho é um artista sul-coreano que é conhecido dos fãs de doramas. Ele começou a carreira em 2005, com pequenas participações em K-dramas. De lá para cá, ele já trabalhou em diversos sucessos, seja nas telinhas, nas telonas, em cima dos palcos ou das passarelas. Algumas produções são marcantes e merecem ser relembradas.

O seu último papel principal nos K-dramas foi no dorama "Pergunte às Estrelas", ao lado de Gong Hyo-jin, Oh Jung-se e Han Ji-eun. Em 2009, ele ganhou notoriedade por ser um dos protagonistas da série sul-coreana "Meninos Antes de Flores" ("Boys Over The Flowers").

VEJA MAIS

image Confira os três doramas mais aguardados pelos fãs em setembro de 2025
K-drama com Song Joong-ki é um dos mais esperados pelo público; confira a lista

image Conheça quatro doramas para curtir no 'Dia Mundial do Cachorro'
O dia é celebrado nesta terça-feira (26); prepare o lencinho com os K-dramas e J-drama

O enredo da história é sobre uma escola frequentada apenas pela elite do país. Quatro garotos são considerados os mais ricos, por isso todos temem ter alguma espécie de confusão com eles. Uma aluna tenta desafiar o reinado deles.

O elenco é formado por Ku Hye-sun, Lee Min-ho e Kim Hyun-joong. A direção é por conta de Jeon Ki Sang ("Para a Bela Você"). O roteiro é assinado por Yoon Ji Ryun ("A Caminho do Céu").

Confira cinco doramas com Lee Min-ho:

1. Dorama "A Lenda do Mar Azul"

Sinopse: Uma sereia que vivia na Era Joseon resolve ir em busca do seu verdadeiro amor. Acontece que ela acaba transportada para os tempos atuais de forma misteriosa. Sem querer, ela acaba cruzando o caminho do seu sósia. Ambos se ajudam, mas o sósia pensa duas vezes em dar um golpe nela. Com o passar do tempo, eles se aproximam e alguns sentimentos começam a surgir.
Elenco: Lee Min-ho e Jun Ji-hyun
Número de episódios: 23
Onde assistir: Viki

2. Dorama "O Rei Eterno"

Sinopse: Um imperador coreano é considerado um líder perfeito no reinado. Acontece que ele guarda uma marca profunda, já que viu seu pai ser assassinado quando ainda era uma criança. Ele tem acesso a um portal que o faz viajar no tempo. Ele começa a preferir os tempos modernos do que a vida no reino, principalmente, depois de conhecer uma detetive.
Elenco: Lee Min-ho, Kim Go-eun e Woo Do‑hwan
Número de episódios: 16
Onde assistir: Netflix

3. Dorama "A Grande Doutora"

image Dorama "A Grande Doutora" está disponível no Viki e no Kocowa (Divulgação)

Sinopse: No passado, um reinado é enfrenta alguns desafios por conta dos inimigos. Sem explicação, um guerreiro do reino acaba conhecendo uma cirurgiã plástica que vive nos tempos atuais. Acontece que ela é sequestrada por ele para que a rainha seja salva. O plano era ela ficar pouco tempo, mas uma conspiração é formada para fazer ela ficar no passado. Juntos, eles terão muito o que enfrentar.
Elenco: Lee Philip, Kim Hee-sun e Lee Min-ho
Número de episódios: 24
Onde assistir: Viki e Kocowa

4. Dorama "Herdeiros" ("The Heirs")

image Dorama "Herdeiros" está disponível na Netflix e no Kocowa (Divulgação)

Sinopse: O herdeiro de uma família rica foi estudar nos Estados Unidos para se qualificar e assumir a empresa. Acontece que o seu meio-irmão tramou para ficar no controle do império enquanto ele estava longe. A vida dele fica ainda mais difícil depois que se apaixona por uma jovem, mesmo ele sendo noivo. Agora, ele terá que fazer algumas decisões importantes.
Elenco: Lee Min-ho, Park Shin-hye e Kim Woo-bin 
Número de episódios: 20
Onde assistir: Netflix e Kocowa

5. Dorama "Meninos Antes de Flores" ("Boys Over Flowers")

image Dorama "Meninos Antes de Flores" está disponível na Netflix e no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma menina de origem humilde ganha uma bolsa de estudo para entrar numa escola que é frequentada apenas pela elite do país. A todo momento, ela tenta evitar entrar em conflito com os outros alunos, principalmente um grupo formado pelos quatro alunos mais ricos. Acontece que um evento inesperado pode colocar todo o seu plano a perder.
Elenco: Ku Hye-sun, Lee Min-ho e Kim Hyun-joong
Número de episódios: 25
Onde assistir: Netflix e Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dorama

doramas

k-drama

k-dramas

doramas netflix

doramas viki

doramas kocowa

k-drama viki

k-drama na netflix

k-drama kocowa
Dorama
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PARA FAMÍLIA

Festival traz shows gratuitos neste final de semana para Belém

Evento ocorre nos dias 30 e 31 de agosto e reúne música, gastronomia e atrações infantis no Bosque Grão-Pará

28.08.25 13h34

espetáculo

Peça 'O Vendedor de Sonhos' chega a Belém em duas sessões

Sucesso de público e vista por mais de 300 mil pessoas, será apresentada no Teatro Resolve

28.08.25 10h53

PROGRAMAÇÃO

Festival celebra cerâmica e carimbó no Marajó

Evento será realizado entre os dias 5 e 7 de setembro e promete uma imersão na cultura e tradição da arte marajoara

28.08.25 9h56

GRATUITO

Os recifenses do Grupo Experimental apresentam 'Caosmose' em Belém

O novo espetáculo, que ocorre pela primeira vez na capital paraense, celebra os 30 anos do grupo

28.08.25 9h32

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Junior Lima admite já ter feito parte de um trisal com a esposa: “Vivi bastante”

A revelação aconteceu durante sua participação no programa Lady Night

27.08.25 17h11

Na pele

'Pastora do Pix' chegou a fazer tatuagem em homenagem a Hytalo Santos: 'não vou mentir'

Ela revelou, também, que seu filho já se envolveu com uma das jovens que viviam na casa do influenciador

27.08.25 16h39

famosos

Wanessa Camargo desmente rumores de affair com ator e confirma relacionamento com Dado Dolabella

Artista revelou que mantinha relação discreta com Dolabella e explicou que colega da Dança dos Famosos apenas prestou suporte emocional.

28.08.25 8h27

herança

Forbes: Viúva e filhas de Silvio Santos estão entre as mulheres mais ricas do Brasil

Entre as principais novidades na lista está a entrada de Íris Abravanel, viúva de Silvio Santos, e suas seis filhas

28.08.25 12h18

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda