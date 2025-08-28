Conheça cinco doramas com o astro Lee Min-ho, estrela de 'Pergunte às Estrelas'

Lee Min-ho é um artista sul-coreano que é conhecido dos fãs de doramas. Ele começou a carreira em 2005, com pequenas participações em K-dramas. De lá para cá, ele já trabalhou em diversos sucessos, seja nas telinhas, nas telonas, em cima dos palcos ou das passarelas. Algumas produções são marcantes e merecem ser relembradas.

O seu último papel principal nos K-dramas foi no dorama "Pergunte às Estrelas", ao lado de Gong Hyo-jin, Oh Jung-se e Han Ji-eun. Em 2009, ele ganhou notoriedade por ser um dos protagonistas da série sul-coreana "Meninos Antes de Flores" ("Boys Over The Flowers").

O enredo da história é sobre uma escola frequentada apenas pela elite do país. Quatro garotos são considerados os mais ricos, por isso todos temem ter alguma espécie de confusão com eles. Uma aluna tenta desafiar o reinado deles.

O elenco é formado por Ku Hye-sun, Lee Min-ho e Kim Hyun-joong. A direção é por conta de Jeon Ki Sang ("Para a Bela Você"). O roteiro é assinado por Yoon Ji Ryun ("A Caminho do Céu").

Confira cinco doramas com Lee Min-ho:

1. Dorama "A Lenda do Mar Azul"

Sinopse: Uma sereia que vivia na Era Joseon resolve ir em busca do seu verdadeiro amor. Acontece que ela acaba transportada para os tempos atuais de forma misteriosa. Sem querer, ela acaba cruzando o caminho do seu sósia. Ambos se ajudam, mas o sósia pensa duas vezes em dar um golpe nela. Com o passar do tempo, eles se aproximam e alguns sentimentos começam a surgir.

Elenco: Lee Min-ho e Jun Ji-hyun

Número de episódios: 23

Onde assistir: Viki

2. Dorama "O Rei Eterno"

Sinopse: Um imperador coreano é considerado um líder perfeito no reinado. Acontece que ele guarda uma marca profunda, já que viu seu pai ser assassinado quando ainda era uma criança. Ele tem acesso a um portal que o faz viajar no tempo. Ele começa a preferir os tempos modernos do que a vida no reino, principalmente, depois de conhecer uma detetive.

Elenco: Lee Min-ho, Kim Go-eun e Woo Do‑hwan

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "A Grande Doutora"

Dorama "A Grande Doutora" está disponível no Viki e no Kocowa (Divulgação)

Sinopse: No passado, um reinado é enfrenta alguns desafios por conta dos inimigos. Sem explicação, um guerreiro do reino acaba conhecendo uma cirurgiã plástica que vive nos tempos atuais. Acontece que ela é sequestrada por ele para que a rainha seja salva. O plano era ela ficar pouco tempo, mas uma conspiração é formada para fazer ela ficar no passado. Juntos, eles terão muito o que enfrentar.

Elenco: Lee Philip, Kim Hee-sun e Lee Min-ho

Número de episódios: 24

Onde assistir: Viki e Kocowa

4. Dorama "Herdeiros" ("The Heirs")

Dorama "Herdeiros" está disponível na Netflix e no Kocowa (Divulgação)

Sinopse: O herdeiro de uma família rica foi estudar nos Estados Unidos para se qualificar e assumir a empresa. Acontece que o seu meio-irmão tramou para ficar no controle do império enquanto ele estava longe. A vida dele fica ainda mais difícil depois que se apaixona por uma jovem, mesmo ele sendo noivo. Agora, ele terá que fazer algumas decisões importantes.

Elenco: Lee Min-ho, Park Shin-hye e Kim Woo-bin

Número de episódios: 20

Onde assistir: Netflix e Kocowa

5. Dorama "Meninos Antes de Flores" ("Boys Over Flowers")

Dorama "Meninos Antes de Flores" está disponível na Netflix e no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma menina de origem humilde ganha uma bolsa de estudo para entrar numa escola que é frequentada apenas pela elite do país. A todo momento, ela tenta evitar entrar em conflito com os outros alunos, principalmente um grupo formado pelos quatro alunos mais ricos. Acontece que um evento inesperado pode colocar todo o seu plano a perder.

Elenco: Ku Hye-sun, Lee Min-ho e Kim Hyun-joong

Número de episódios: 25

Onde assistir: Netflix e Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)