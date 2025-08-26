Capa Jornal Amazônia
O Liberal chevron right Cultura chevron right Dorama chevron right

Conheça quatro doramas para curtir no 'Dia Mundial do Cachorro'

O dia é celebrado nesta terça-feira (26); prepare o lencinho com os K-dramas e J-drama

Rafael Lédo
fonte

Dorama "Um Bom Dia Para Ser Um Cachorro" está disponível no Viki (Divulgação)

O "Dia Mundial do Cachorro" é celebrado no dia 26 de agosto. Alguns cães são verdadeiros atores e já participaram de diversas produções nas telinhas e nas telonas. Um dos mais famosos deve ser "Marley" do filme "Marley e Eu". Além dele, alguns pets também já protagonizam histórias nos doramas.

A lista contém indicações em que o cachorro pode ser ou não o personagem principal. De qualquer forma, é bom separar o lencinho. Dentre séries indicadas, está o K-drama "Um Bom Dia Para Ser Um Cachorro". O enredo da história é sobre uma mulher que tem uma condição inusitada. Ela se transforma em cachorro ao beijar um homem e eles precisam se beijar novamente para que ela volte ao normal. As coisas se complicam quando ela beija uma pessoa que tem medo de cães.

O elenco principal é formado por Cha Eun-woo, Park Gyu-young e Lee Hyun-woo. A direção é por conta de Kim Dae Woong. O roteiro é assinado por Baek In Ah.

Confira quatro doramas para curtir o "Dia Mundial do Cachorro":

1. Dorama "Um Bom Dia Para Ser Cachorro"

Sinopse: Uma professora sofre com uma maldição inusitada. Se ela beijar algum homem, ela se torna um cachorro. A única forma de tudo ser revertido é o mesmo homem beijá-la novamente. Ela torce para que o seu crush possa encerrar a maldição. Acontece que ela acaba beijando um homem por engano. As coisas pioram quando ela descobre que ele tem medo de cachorro.
Elenco: Cha Eun-woo, Park Gyu-young e Lee Hyun-woo
Número de episódios: 15
Onde assistir: Viki

2. Dorama "A Cadela Sabichona" ("Dogs Knows Everything")

Sinopse: Um ator controverso é conhecido por fazer as pessoas rirem e chorarem. Certo dia, ele sai de uma produção por causa de um mal-entendido. Desesperado, ele foge para uma ilha. Lá, ele acaba conhecendo uma cadela chamada Sophie, que trabalhava para a polícial coletando provas. Com o tempo, ela consegue se comunicar com ele e passa diversas pistas para o que tem acontecido no local.
Elenco: Lee Soon-jae, Kim Yong-gun, Ye Soo-jung, Bae Jung-nam
Número de episódios: 12
Onde assistir: Viki e Kocowa

3. Dorama "Amor É Para os Cães" ("Love Is For The Dogs")

image Dorama "Amor É Para Os Cães" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma advogada que costuma pegar causas de divórcio e tem sucesso na área, é conhecida pelo bondade e empatia. Acontece que ela não acredita no amor por questões da sua infância, já que via seus pais brigarem constantemente. Curtindo a vida de solteira, o amor chega de forma repentina. 
Elenco: Kaya Kiyohara, Ryo Narita e Na In Woo
Número de episódios: 10
Onde assistir: Viki

4. Dorama "Amanhã" ("Tomorrow")

Sinopse: Um jovem procura emprego depois de três anos desempregado. Sem esperanças, ele decide ir até uma ponte. Acidentalmente, acaba conhecendo dois ceifadores. Sem querer, ele é transformado em metade humano e metade espírito. Agora, ele terá a oportunidade de trabalhar na divisão de gerenciamento de crises.
Elenco: Kim Hee-seon, Rowoon e Lee Soo-hyuk
Número de episódios: 16
Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)

Dorama
.
