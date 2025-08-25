Conheça cinco doramas com Park Hyung-sik, ator do K-drama 'Twelve'

O artista Park Hyung-sik, também é conhecido pela sua carreira musical. O ator e cantor sul-coreano é creditado como Hyungsik em alguns trabalhos. Atualmente, ele está fazendo sucesso no dorama "Twelve", ao lado de Ma Dong-seok, que já estrelou um filme da Marvel. O novo K-drama da Disney+ conta com um elenco de peso.

Dentre as indicações está o dorama "Médicos em Colapso". O enredo da história é sobre um casal inesperado, em que o amor vai surgir muitos anos depois deles se conhecerem. Enquanto eram rivais na escola, agora são colegas de profissão que precisam de suporte.

O elenco é formado por Park Hyung-sik, Park Shin-hye e Yoon Bak. A direção é por conta de Oh Hyun Jong ("A Fada do Levantamento de Peso, Kim Bok-joo). O roteiro é assinado por Baek Sun Woo ("O Que Houve com a Secretária Kim?").

Confira cinco doramas com Park Hyung-sik:

1. Dorama "Buried Hurts"

Sinopse: Um homem invade um fundo político de dois trilhões de wons (moeda sul-coreana). Acontece que uma figura poderosa acaba matando ele e perde o dinheiro. O invasor tem como objetivo controlar a empresa que ele trabalha com tanta dedicação, só que não revela para ninguém. Acontece que ele tem pela frente um sujeito que acreditar controlar o mundo por causa do poder que exerce por meio do dinheiro.

Elenco: Park Hyung-sik, Huh Joon-ho, Lee Hae-young e Hong Hwa-yeon

Número de episódios: 16

Onde assistir: Hulu

2. Dorama "Médicos em Colapso"

Sinopse: Dois jovens eram rivais na época da escola. Agora, eles se tornaram médicos e acabam se reencontrando. Por ironia do destino, eles estão passando por momentos turbulentos nas suas vidas. Acontece que um servirá de apoio para as questões do outro.

Elenco: Park Hyung-sik, Park Shin-hye e Yoon Bak

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Nossa Juventude Florescente"

Sinopse: O príncipe se torna suspeito de envenenar o seu irmão mais velho e recebe uma profecia sobre a sua morte por uma carta. Quando acreditava que estava tudo perdido, ele encontra uma jovem que também foi acusada de matar a própria família antes do casamento. Agora, um tentará ajudar o outro a sobreviver a profecia e a provar a inocência deles.

Elenco: Park Hyung Sik e Jeon So Nee

Número de episódios: 20

Onde assistir: Viki e Prime Vídeo

4. Dorama "Trilha Sonora #1"

Sinopse: Uma jovem é convidada para escrever a letra de uma música de um compositor famoso, só que a composição é rejeitada já que não tem a emoção de um amor não correspondido. Ela descobre que seu amigo está gostando de alguém e oferece ajuda para conquistar a pessoa amada. A amizade deles de 20 anos é colocada à prova quando eles passam a morar juntos.

Elenco: Park Hyung-sik e Han So-hee

Número de episódios: 4

Onde assistir: Disney+

5. Dorama "Happiness"

Sinopse: Uma policial não via a hora de se mudar para o seu novo apartamento que acabou de ser construído. Só que, o lugar que ela pensou que teria paz e tranquilidade, acaba se tornando o foco de uma doença infecciosa que começa a se espalhar pelo local. Os moradores começam a se afastar, enquanto tudo está por um fio. Para sua sorte, um colega policial também está lá.

Elenco: Han Hyo-joo, Park Hyung-sik e Jo Woo-jin

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix e Viki

