Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
O Liberal chevron right Cultura chevron right Dorama chevron right

Conheça cinco doramas com Park Hyung-sik, ator do K-drama 'Twelve'

O artista é um dos protagonistas do novo dorama da Disney+ ao lado de Ma Dong-seok

Rafael Lédo
fonte

Park Hyung-sik é um dos protagonistas do novo dorama da Disney+, "Twelve" (Reprodução / Instagram @phs1116)

O artista Park Hyung-sik, também é conhecido pela sua carreira musical. O ator e cantor sul-coreano é creditado como Hyungsik em alguns trabalhos. Atualmente, ele está fazendo sucesso no dorama "Twelve", ao lado de Ma Dong-seok, que já estrelou um filme da Marvel. O novo K-drama da Disney+ conta com um elenco de peso.

Dentre as indicações está o dorama "Médicos em Colapso". O enredo da história é sobre um casal inesperado, em que o amor vai surgir muitos anos depois deles se conhecerem. Enquanto eram rivais na escola, agora são colegas de profissão que precisam de suporte.

VEJA MAIS

image Conheça quatro doramas injustiçados pelo público que mereciam notas melhores
A varidade de conteúdo de dorama é grande, talvez alguns títulos não tenha caído no gosto do público

image Conheça três doramas com Kim Young-kwang, estrela do K-drama 'Evilive'
O artista começou a carreira como modelo e possui uma marca histórica no mundo da Moda

O elenco é formado por Park Hyung-sik, Park Shin-hye e Yoon Bak. A direção é por conta de Oh Hyun Jong ("A Fada do Levantamento de Peso, Kim Bok-joo). O roteiro é assinado por Baek Sun Woo ("O Que Houve com a Secretária Kim?").

Confira cinco doramas com Park Hyung-sik:

1. Dorama "Buried Hurts"

Sinopse: Um homem invade um fundo político de dois trilhões de wons (moeda sul-coreana). Acontece que uma figura poderosa acaba matando ele e perde o dinheiro. O invasor tem como objetivo controlar a empresa que ele trabalha com tanta dedicação, só que não revela para ninguém. Acontece que ele tem pela frente um sujeito que acreditar controlar o mundo por causa do poder que exerce por meio do dinheiro.
Elenco: Park Hyung-sik, Huh Joon-ho, Lee Hae-young e Hong Hwa-yeon
Número de episódios: 16 
Onde assistir: Hulu

2. Dorama "Médicos em Colapso"

Sinopse: Dois jovens eram rivais na época da escola. Agora, eles se tornaram médicos e acabam se reencontrando. Por ironia do destino, eles estão passando por momentos turbulentos nas suas vidas. Acontece que um servirá de apoio para as questões do outro.
Elenco: Park Hyung-sik, Park Shin-hye e Yoon Bak
Número de episódios: 16
Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Nossa Juventude Florescente"

Sinopse: O príncipe se torna suspeito de envenenar o seu irmão mais velho e recebe uma profecia sobre a sua morte por uma carta. Quando acreditava que estava tudo perdido, ele encontra uma jovem que também foi acusada de matar a própria família antes do casamento. Agora, um tentará ajudar o outro a sobreviver a profecia e a provar a inocência deles.
Elenco: Park Hyung Sik e Jeon So Nee
Número de episódios: 20
Onde assistir: Viki e Prime Vídeo

4. Dorama "Trilha Sonora #1"

Sinopse: Uma jovem é convidada para escrever a letra de uma música de um compositor famoso, só que a composição é rejeitada já que não tem a emoção de um amor não correspondido. Ela descobre que seu amigo está gostando de alguém e oferece ajuda para conquistar a pessoa amada. A amizade deles de 20 anos é colocada à prova quando eles passam a morar juntos.
Elenco: Park Hyung-sik e Han So-hee
Número de episódios: 4
Onde assistir: Disney+

5. Dorama "Happiness"

Sinopse: Uma policial não via a hora de se mudar para o seu novo apartamento que acabou de ser construído. Só que, o lugar que ela pensou que teria paz e tranquilidade, acaba se tornando o foco de uma doença infecciosa que começa a se espalhar pelo local. Os moradores começam a se afastar, enquanto tudo está por um fio. Para sua sorte, um colega policial também está lá.
Elenco: Han Hyo-joo, Park Hyung-sik e Jo Woo-jin
Número de episódios: 12
Onde assistir: Netflix e Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dorama

doramas

dorama no Disney+

dorama na netflix

dorama no viki

k-drama

k-dramas

k-drama na disney+
Dorama
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

PROJETO

Carimbó na Orla chega a Salvaterra com o Grupo Folclórico Paracauari

A Orla da Praia Grande vai virar um grande palco para a apresentação do Grupo Folclórico Paracauari

25.08.25 20h47

SAÚDE

Modelo é hospitalizada após posar de biquíni na neve

Karol Rosalin queria participar de uma trend mundial

25.08.25 19h02

REALITY

'Estrela da Casa' estreia com dois paraenses no elenco e disputa por imunidade; entenda

Nirah e Daniel Sobral iniciam jornada dentro do reality

25.08.25 18h01

QUE TAL?

Dado Dolabella se pronuncia sobre briga com Luan Pereira e diz que apenas tentou ‘proteger’ ex

O ator está sendo acusado de ter empurrado Luan Pereira após vê-lo dançar com Wanessa Camargo

25.08.25 9h16

MAIS LIDAS EM CULTURA

CONHEÇA A MOÇA

'Barbie maromba' deixa de ser atleta profissional e faz fortuna com conteúdo adulto

Mari Reis afirma que conquistou sucesso financeiro com as plataformas +18

24.08.25 20h16

FIM

Bethânia e Gilda Midani se separam após oito anos de relacionamento

O ex-casal começou a se relacionar longa da exposição pública em 2017

25.08.25 8h55

QUE TAL?

Dado Dolabella se pronuncia sobre briga com Luan Pereira e diz que apenas tentou ‘proteger’ ex

O ator está sendo acusado de ter empurrado Luan Pereira após vê-lo dançar com Wanessa Camargo

25.08.25 9h16

EITA!

Homem trai namorada em show do Nattan por R$ 1 mil e gera polêmica na web

A “brincadeira” proposta pelo cantor levou ao fim do relacionamento entre os envolvidos

25.08.25 10h38

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda