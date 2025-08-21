Capa Jornal Amazônia
Conheça três doramas com Kim Young-kwang, estrela do K-drama 'Evilive'

O artista começou a carreira como modelo e possui uma marca histórica no mundo da Moda

Rafael Lédo
fonte

Kim Young-kwang é um dos protagonistas dos doramas "Gatilho" e "Evilive" (Reprodução / Instagram @aksakfn12)

O ator sul-coreano começou sua carreira no entretenimento como modelo. Kim Young-kwang foi o primeiro asiático a desfilar na Dior Homme, em 2008. Desde então, seu sucesso só aumenta. Ele é um das estrelas do dorama "Evilive", ao lado de Shin Ha-kyun e Shin Jae-ha.

Com a sua fama e talento, Young-kwang já está escalado para mais três K-dramas que ainda serão lançados. No próximo mês, ele estará nas telinhas como "Lee Gyeong" ao lado de Lee Young-ae e Park Yong-woo em "Um Dia Bom"

Dentre as indicações, está o dorama "Gatilho". O enredo da história é sobre um ex-militar que mudou de profissão e, agora, terá que se arriscar nas ruas da cidade como detetive para fazer com que um onda de armamento ilegal não gere consequências ainda piores.

O elenco principal é formado por Kim Nam-gil, Kim Young-kwang e Park Hoon. A direção e o roteiro são por conta de Kwon Oh Seung, que faz sua estreia nas séries sul-coreanas.

Confira três doramas com Kim Young-kwang:

1. Dorama "Gatilho" ("Trigger")

Sinopse: Um ex-atirador de elite do Exército agora é detetive e não abre mão da Justiça. Depois de armas ilegais entrarem no país, ele fará de tudo para que os crimes com arma de fogo voltem a ser poucos. Durante as investigações, ele encontra um homem que pode ser a chave para muitas respostas. Cada um porta uma arma por motivos diferentes.
Elenco: Kim Nam-gil, Kim Young-kwang e Park Hoon
Número de episódios: 10
Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Isso Se Chama Amor" ("Call It Love")

Sinopse: Dois jovens vão compartilhar a vida de forma intensa, enquanto precisam enfrentar as dificuldades da vida. Ela é expulsa de casa pela amante do pai após a morte dele. Como vingança, ela tenta se aproximar do filho dela. Só que ela não esperava se apaixonar pelo rapaz. Com a chegada dela, ele vê a vida mudar, já que se interessava apenas pelo trabalho.
Elenco: Kim Young-kwang, Lee Sung-kyung, Sung Joon, Ahn Hee-yeon e Kim Ye-won
Número de episódios: 16
Onde assistir: Disney+

3. Dorama "Somebody"

Sinopse: Mesmo com dificuldade de se comunicar com outras pessoas, uma mulher resolve desenvolver um aplicativo de relacionamento. Acontece que o app está envolvido num caso de assassinato. Certo dia, um designer aparece em sua vida. Só que ele pode estar escondendo muitos segredos. Agora, a desenvolvedora dependerá da investigação das amigas para acabar tudo bem.
Elenco:  Kim Young-kwang, Kang Hae-lim e Kim Yong-ji
Número de episódios: 8
Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

