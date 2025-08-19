Capa Jornal Amazônia
Conheça os doramas preferidos de Thaisa Daher, ex-jogadora da Seleção Brasileira

A jogadora tem focado em relaxar e curtir K-dramas e C-dramas

Rafael Lédo
fonte

A ex-jogadora da Seleção Brasileira relevou a sua lista de doramas favoritos (Reprodução / Instagram @daherthaisa)

Thaisa Daher é considerada uma das maiores atletas que já passaram pelo vôlei mundial. Aposentada da Seleção Brasileira, ela aproveita o tempo livre para curtir alguns doramas. Dentre os seus preferidos, estão as séries sul-coreanas e as produções chinesas.

Em entrevista ao portal Entretetizei, a ex-central do Brasil e bicampeã olímpica contou que passou a assistir aos doramas por causa de uma amiga. O interesse pelas séries asiáticas cresceu e as duas resolveram criar uma página nas redes sociais para falar sobre o tema.

image Thaisa Daher se despediu da Seleção Brasileira de vôlei após a conquista da medalha de bronze nas Olimpíadas de Paris, em 2024 (Reprodução / Instagram @daherthaisa)

Na lista de doramas preferidos de Daher, está o K-drama "Alquimia das Almas". O enredo da história é sobre duas pessoas que são alvos de um feitiço mágico proibido. Eles se encontram e precisam enfrentar alguns desafios juntos. Enquanto isso, o amor pode acontecer.

image Thaisa assistindo ao dorama "Uma Família Inusitada" durante a concentração na Seleção Brasileira (Reprodução / Instagram @cbvolei)

Confira os doramas preferidas de Thaísa Daher:

1. Dorama "Desgraça ao Seu Dispor" ("Doom At Your Service")

Sinopse: Uma jovem já viveu muitas experiências negativas na vida. As tragédias incluem perder os pais num acidente. Para completar, agora ela foi diagnosticada com um câncer no cérebro. Já não aguentando mais tudo o que já aconteceu, ela pede aos céus para acabar o seu sofrimento. Desta vez, ela foi atendida e um ser celestial é mandado para ajudá-la. Pelo menos é o que aparenta. Ele propõe um acordo para ela ter a vida dos sonhos. Só que o preço pode ser caro demais.
Elenco: Park Bo-young, Seo In-guk e Lee Soo-hyuk
Número de episódios: 16
Onde assistir: Viki, Netflix e Prime Vídeo

2. Dorama "Amanhã" ("Tomorrow")

Sinopse: Um jovem procura emprego há três anos, mas sem sucesso. Numa noite, já sem esperança de conseguir sair do desemprego, ele acaba encontrando dois ceifadores que pertencem a uma equipe de gerenciamento de crise. Eles têm como objetivo cuidar das pessoas que não veem sentido na vida. O jovem consegue um emprego por causa de uma falha durante uma das atividades da dupla. Agora, ele um dos funcionários da Morte.
Elenco: Kim Hee-seon, Rowoon e Lee Soo-hyuk
Número de episódios: 16
Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Tudo Bem Não Ser Normal"

Sinopse: Um enfermeiro da ala psiquiátrica de um hospital conhece uma escritora de livros infantis que tem transtorno de personalidade antissocial. A vida dele não é nada fácil, já que se muda constantemente porque seu irmão não consegue se adaptar aos lugares depois que testemunhou a mãe ser assassinada. Os três começam a conviver, ainda que de uma maneira forçada, e passam a curar suas feridas.
Elenco: Kim Soo-hyun, Seo Yea-ji e Oh Jung-se
Número de episódios: 16
Onde assistir: Netflix

4. Dorama "Pousando no Amor"

Sinopse: Uma jovem herdeira da Coreia do Sul decide fazer um vôo de parapente. Acontece que por conta das condições do tempo, ela precisa fazer um pouso forçado, mas do outro lado da fronteira. Na Coreia do Norte, ela é encontrada por um oficial que vai escondê-la até que seja seguro ela retornar. Só que, durante esse tempo, eles vão se conhecer melhor e deixar as diferenças de lado. Esta é a oportunidade para o amor acontecer.
Elenco: Hyun Bin, Son Ye-jin e Seo Ji-hye
Número de episódios: 16
Onde assistir: Netflix

5. Dorama "Alquimia das Almas"

Sinopse: Uma guerreira está presa num corpo bem diferente do seu. Ela acaba se envolvendo com um jovem de uma família nobre. Eles não sabem que estão ligados por um feitiço mágico proibido. Por conta das suas habilidades, ela vai se tornar uma serva e mestra dele. Enquanto tem que enfrentar inúmeros desafios, eles vão acabar se apaixonando.
Elenco: Lee Jae-wook, Go Youn-jung e Hwang Min-hyun
Número de episódios: 30
Onde assistir: Netflix

6. Dorama "Rainha das Lágrimas"

Sinopse: Um casal improvável é formado por uma herdeira de um império de lojas de departamento e um diretor de uma rede de supermercados. O casal de magnatas precisa superar uma crise matrimonial, apesar de terem sido muito apaixonados durante a juventude. Ainda que o destino apontasse para o fim do relacionamento, os dois conseguem superar os problemas e o amor volta a reinar.
Elenco: Kim Soo-hyun, Kim Ji-won e Park Sung-hoon
Número de episódios: 16
Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

.
