O Liberal chevron right Cultura chevron right Dorama chevron right

Conheça três doramas com Kim Go-eun, estrela do K-drama 'Goblin'

Atriz protagonizou um dos maiores e mais famosos K-dramas de todos os tempos

Rafael Lédo
fonte

Kim Go-eun é uma das protagonistas do dorama "Goblin: O Solitário e Grande Deus" (Reprodução / Instagram @ggonekim)

Kim Go-eun é uma atriz sul-coreana que tem uma carreira recente na indústria do entretenimento, principalmente nos doramas. Ela é uma das protagonistas do filme "Eungyo: A Musa", de 2012. Ela chegou a ganhar o prêmio de "Melhor Atriz Revelação" no Baeksang Arts Awards e no Blue Dragon Film Awards, consideradas as principais premiações da Coreia do Sul. 

Go-eun também é uma das protagonista do dorama "Goblin: O Solitário e Grande Deus", em que muitos fãs acreditam ser um dos maiores K-dramas de todos os tempos. Ao lado de Gong Yoo, Lee Dong-wook e Yoo In-na, esta produção de 2016 continua fazendo sucesso entre os dorameiros.

Dentre as indicações de séries sul-coreanas com Kim Go-eun, está o dorama "O Rei Eterno". O enredo da história é sobre uma viagem no tempo que um imperador faz e acaba conhecendo uma realidade completamente diferente da que ele está acostumado.

O elenco é formado por Lee Min-ho, Kim Go-eun e Woo Do‑hwan. A direção é por conta de Baek Sang Hoon, Yoo Je Won e Jung Ji Hyun. O roteiro é assinado por Kim Eun Sook.

Confira três doramas com Kim Go-eun:

1. Dorama "O Rei Eterno"

Sinopse: O início da história se passa no ano de 682. O rei recebe um presente que tem a capacidade de tornar o mundo numa maravilha. Acontece que ele também abre um portal para ligar dois mundos diferentes. No milênio seguinte, o império é ameaçado por traidores que acabam quebrando o objeto na metade. Agora, eles têm a oportunidade de atravessarem o portal e conhecer uma realidade completamente diferente.
Elenco: Lee Min-ho, Kim Go-eun e Woo Do‑hwan
Número de episódios: 16
Onde assistir: Netflix

2. Dorama "As Células de Yumi"

Sinopse: Uma mulher teve o coração brutalmente ferido. Por conta da sua decepção, as suas "células do amor" entraram em coma. A separação triste e dolorosa deixou marcas que não seriam saradas de qualquer forma. Assim, ela leva uma vida monótona e sem romance. Pelo menos até conhecer um homem que tem dificuldade em expressar as emoções. Essa pode ser a oportunidade para elas voltarem a funcionar.
Elenco: Kim Go-eun, Ahn Bo-hyun e Park Jin-young
Número de episódios: 14
Onde assistir: Viki

3. Dorama "As Três Irmãs"

Sinopse: Três irmãs tiveram uma infância na pobreza. As irmãs Oh possuem uma forte ligação e acabaram se envolvendo num incidente e tiveram que enfretar uma família rica e poderosa. A irmã mais velha sempre teve como foco o suporte financeiro da família. A irmã do meio é uma jornalista com forte senso de justiça e que terá que revisitar o passado para resolver um caso. A caçula possui um talento e começou a trilhar outros caminhos.
Elenco: Kim Go-eun, Nam Ji-hyun e Park Ji-hu
Número de episódios: 12
Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Dorama
