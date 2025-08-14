Conheça três doramas com Moon Ga-young, estrela de 'Meu Querido Nêmesis'

A atriz germânica-coreana Moon Ga-young já participou de muitos doramas de sucesso e que são conhecidos do público. O K-drama "Meu Querido Nêmesis" é um de seus mais novos trabalhos. Ele dividiu a telinha com o ator Choi Hyun-wook e marcou o retorno às séries sul-coreanas depois de um hiato.

Dentre as indicações está o dorama "A Cidade e a Lei". O enredo é sobre um um grupo de advogados que trabalham num escritório de advocacia. Apesar de conviveram perto, eles não tem muito tempo para conversar. Por conta disso, as folgas e intervalos servem para colocarem o papo em dia.

O elenco é formado por Lee jong-suk, Mun Ka-young, Kang You-seok, Ryu Hye-young e Im Sung-jae. A direção é por conta de Park Seung Woo. O roteiro é assinado por Lee Seung Hyeon.

Confira três doramas com Moon Ga-young:

1. Dorama "A Cidade e a Lei"

Sinopse: Um grupo de advogados trabalha numa cidade conhecida por ter os principais escritórios de advocacia do país. Ainda que eles não trabalhem no mesmo lugar, acabam se encontrando no almoço para compartilharem as suas experiências. Enquanto enfrentam desafios, a aproximação deles é inevitável. Uma nova integrante pode mudar a dinâmica de todos.

Elenco: Lee jong-suk, Mun Ka-young, Kang You-seok, Ryu Hye-young e Im Sung-jae

Número de episódios: 12

Onde assistir: Viki

2. Dorama "Meu Querido Nêmesis"

Sinopse: Dois jovens se conhecem por causa de um jogo online. Depois de muito conviverem de forma virtual, ele acaba se apaixonando e está decidido a conhecer pessoalmente o seu grande amor. Acontece que o amor não é correspondido e isso o marca para sempre. Depois de muitos anos, eles voltam a se encontrar. Agora, ela trabalha na empresa em que ele é dono. Os dois vão precisar aprender a lidar com a situação.

Elenco: Moon Ga-young e Choi Hyun-wook

Número de episódios: 12

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Beleza Verdadeira"

Sinopse: Uma jovem sofreu bullying na escola durante toda a sua infância. Quando ela foi transferida estava decidida a não deixar isso acontecer novamente. Com dicas que aprendeu nas redes sociais, ela transforma sua aparência com maquiagem. Este é um segredo que ela não pretende revelar para ninguém. Certo dia, ela se vê num triângulo amoroso envolvendo o garoto mais popular da escola e um encrenqueiro que se torna rival.

Elenco: Cha Eun-woo, Moon Ga-young, Hwang In-yeop e Park Yoo-na

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix e Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)