O Liberal chevron right Cultura chevron right Dorama chevron right

Conheça três doramas com Jung Yu-mi, estrela do K-drama 'Que Será, Será'

Atriz sul-coreana protagoniza doramas de sucesso desde 2007

Rafael Lédo
A atriz Jung Yu-mi é uma das protagonistas do dorama "Que Será, Será" (Reprodução / Instagram @jungyumigram)

A atriz sul-coreana Jung Yu-mi iniciou a carreira nos doramas com o protagonismo no K-drama "Que Será, Será", em 2007, ao lado de Eric Mun, Yoon Ji-hye e Lee Kyu-han. Por conta do seu talento e versatilidade, ela coleciona indicações e prêmios, como o Baeksang Arts Award, Blue Dragon Film Awards e Grand Bell Award, as principais premiações da indústria do entretenimento da Coreia do Sul.

Dentre as indicações está o dorama "Enfermeira Exorcista". O enredo da história é sobre uma enfermeira que chega numa escola e começa a ter algumas visões. Acontece que ela tem poderes especiais. Agora, ela terá que evitar que o colégio passe por infestação. Tudo isso enquanto ela encontra o amor.

O elenco principal é formado por Jung Yu-mi e Nam Joo-hyuk. A direção é por conta de Lee Kyung Mi. O roteiro é assinado por Chung Se Rang.

Confira três dormas com Jung Yu-mi:

1. Dorama "Amor Entre Inimigos"

Sinopse: Duas famílias são rivais há muitas gerações e sempre estiveram conectadas. A família Seok gerou um menino, enquanto a família Yun gerou, mas ambos se chamam Ji Won. A história deles dois é diferente de todo o resto, já que eles acabam se paixonando durante o ensino médio. Eles precisam se afastar, mas se reencontram quando já têm 30 anos e precisam conviver juntos.
Elenco: Ju Ji-hoon e Jung Yu Mi
Número de episódios: 12
Onde assistir: Viki

2. Dorama "Enfermeira Exorcista"

Sinopse: A nova enfermeira da escola tem poderes sobrenaturais. Ela tem a habilidade de ver monstros gelatinosos em todas as partes, inclusive nos alunos. Para derrotá-los, ela utiliza algumas armas de brinquedo. No caminho, ela encontra um professor de chinês que poderá ajudá-la enquanto um evento misterioso acontece no colégio.
Elenco: Jung Yu-mi e Nam Joo-hyuk
Número de episódios: 6
Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Live"

image O dorama "Live" está disponível na Netflix (Divulgação)

Sinopse: A história acompanha a de policiais de uma divisão de patrulha na Coreia do Sul. Acontece que eles buscam garantir a paz e a tranquilidade onde estiveram. Só que a realidade é bem diferente, já que eles precisam lidar com um novo desafio quase que diariamente. 
Elenco: Jung Yu-mi, Lee Kwang-soo, Bae Seong-woo
Número de episódios: 18
Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)

