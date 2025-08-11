Conheça cinco doramas com Takeru Satoh, estrela do J-drama 'A Esposa do Meu Marido'

Takeru Satoh é um ator, cantor, modelo e youtuber japonês. Um artista completo com algumas produções de sucesso. Recentemente, ele lançou o videoclipe da música "Tenblank", disponível no YouTube. Além disso, ele é uma das estrelas do dorama japonês "A Esposa do Meu Marido", ao lado de Koshiba Fuka, Yokoyama Yu e Shiraishi Sei. No caso, o J-drama é uma adaptação do K-drama conhecido dos fãs.

Dentre as indicações, está o seu trabalho mais recente nas telinhas. O dorama "Coração de Vidro". O enredo da história é sobre uma banda que começa a fazer sucesso por causa das apresentações da sua nova integrante.

VEJA MAIS

O elenco é formado por Takeru Satoh, Yu Miyazaki e Keita Machida. A direção é por conta de Kakimoto Kensaku ("One Night Morning") e Goto Kotaro ("O Diretor Nu 2"). O roteiro é assinado por Tomoko Akutsu ("Grandma no Yutsu") e Okada Mari

("Garotos Famosos São Intocáveis").

1. Dorama "Coração de Vidro"

Sinopse: Uma baterista é mandada embora da sua banda antes mesmo dela estrear. Um músico brilhante, mas muito fechado, convida ela para integrar a TENBLANK. Lá, ela ganhar sucesso ao lado dos colegas por causa das composições e apresentações do líder do grupo. Acontece que a fama tem um preço.

Elenco: Takeru Satoh, Yu Miyazaki e Keita Machida

Número de episódios: 10

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Um Milhão de Vezes Amor" ("Why Didn't I Tell You a Million Times?")

O J-drama "Um Milhão de Vezes Amor" está disponível na Netflix e no Viki (Divulgação)

Sinopse: Dois melhores amigos cresceram na mesma família adotiva. Tempos depois, quando se tornaram adultos, eles se reencontram e se apaixonam de uma forma avassaladora. Acontece que o destino reservava alguns desafios para o amor deles. Ele desaparece sem deixar notícias e ela começa uma busca pelo amado. Durante o processo, ela recebe a ajuda de um detetive que é capaz de ver fantasmas.

Elenco: Mao Inoue, Takeru Satoh e Kenichi Matsuyama

Número de episódios: 10

Onde assistir: Netflix e Viki

3. Dorama "Primeiro Amor" ("First Love")

Sinopse: Quando eles eram jovens, se apaixonaram e pensavam passar a vida juntos. Acontece que eles se distanciaram, porque ela entrou para faculdade, em Tóquio, e ele ingressou nas Forças Armadas. Mesmo assim, ele passou a vida procurando pela amada, enquanto ela tinha sofrido um trágico acidente. 20 anos depois, o destino os uniu.

Elenco: Hikari Mitsushima, Takeru Satoh e Rikako Yagi

Número de episódios: 9

Onde assistir: Netflix

4. Dorama "Um Caso de Amor Incurável"

Sinopse: Uma enfermeira acaba se apaixonando por um médico e nutriu o sentimento por cinco anos até ela poder entrar para o mesmo hospital que ele. Acontece que quando ela revela sobre o que sente, não acontece o que ela esperava. Apesar de frio, o coração do médico começa a amolecer conforme ela prova o seu valor.

Elenco: Mone Kamishiraishi, Takeru Satoh e Katsuya Maiguma

Número de episódios: 10

Onde assistir: Netflix e Viki

5. Dorama "O Cozinheiro do Imperador"

O dorama "O Cozinheiro do Imperador" não está disponível nas plataformas oficiais de streaming do Brasil (Divulgação)

Sinopse: Um jovem da zona rural casado e com um filho come um bife tão delicioso que resolve se torna um chef de cozinha. Acontece que ele deseja se especializar na culinária parisiense. Mesmo com muitos desafios e preconceitos, ele vai para a França aprender o ofício e se torna um chef num famoso hotel. De volta ao Japão, ele se torna o chefe pessoal do Imperador.

Elenco: Takeru Satoh, Haru Kuroki e Kenta Kiritani

Número de episódios: 12

Onde assistir: O J-drama não está disponível nas plataformas oficiais de streaming

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)