Conheça cinco doramas com Takeru Satoh, estrela do J-drama 'A Esposa do Meu Marido'

O ator interpreta 'Suzuki Wataru' na adaptação do dorama sul-coreano; saiba mais

Rafael Lédo
fonte

Recentemente, Takeru Satoh lançou o videoclipe da música tema do dorama "Tenblank" (Reprodução / Instagram @takeruxxsato)

Takeru Satoh é um ator, cantor, modelo e youtuber japonês. Um artista completo com algumas produções de sucesso. Recentemente, ele lançou o videoclipe da música "Tenblank", disponível no YouTube. Além disso, ele é uma das estrelas do dorama japonês "A Esposa do Meu Marido", ao lado de Koshiba Fuka, Yokoyama Yu e Shiraishi Sei. No caso, o J-drama é uma adaptação do K-drama conhecido dos fãs.

Dentre as indicações, está o seu trabalho mais recente nas telinhas. O dorama "Coração de Vidro". O enredo da história é sobre uma banda que começa a fazer sucesso por causa das apresentações da sua nova integrante. 

O elenco é formado por Takeru Satoh, Yu Miyazaki e Keita Machida. A direção é por conta de Kakimoto Kensaku ("One Night Morning") e Goto Kotaro ("O Diretor Nu 2"). O roteiro é assinado por Tomoko Akutsu ("Grandma no Yutsu") e Okada Mari
("Garotos Famosos São Intocáveis").

1. Dorama "Coração de Vidro"

Sinopse: Uma baterista é mandada embora da sua banda antes mesmo dela estrear. Um músico brilhante, mas muito fechado, convida ela para integrar a TENBLANK. Lá, ela ganhar sucesso ao lado dos colegas por causa das composições e apresentações do líder do grupo. Acontece que a fama tem um preço. 
Elenco: Takeru Satoh, Yu Miyazaki e Keita Machida
Número de episódios: 10
Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Um Milhão de Vezes Amor" ("Why Didn't I Tell You a Million Times?")

image O J-drama "Um Milhão de Vezes Amor" está disponível na Netflix e no Viki (Divulgação)

Sinopse: Dois melhores amigos cresceram na mesma família adotiva. Tempos depois, quando se tornaram adultos, eles se reencontram e se apaixonam de uma forma avassaladora. Acontece que o destino reservava alguns desafios para o amor deles. Ele desaparece sem deixar notícias e ela começa uma busca pelo amado. Durante o processo, ela recebe a ajuda de um detetive que é capaz de ver fantasmas.
Elenco: Mao Inoue, Takeru Satoh e Kenichi Matsuyama
Número de episódios: 10
Onde assistir: Netflix e Viki

3. Dorama "Primeiro Amor" ("First Love")

Sinopse: Quando eles eram jovens, se apaixonaram e pensavam passar a vida juntos. Acontece que eles se distanciaram, porque ela entrou para faculdade, em Tóquio, e ele ingressou nas Forças Armadas. Mesmo assim, ele passou a vida procurando pela amada, enquanto ela tinha sofrido um trágico acidente. 20 anos depois, o destino os uniu.
Elenco: Hikari Mitsushima, Takeru Satoh e Rikako Yagi
Número de episódios: 9
Onde assistir: Netflix

4. Dorama "Um Caso de Amor Incurável"

Sinopse: Uma enfermeira acaba se apaixonando por um médico e nutriu o sentimento por cinco anos até ela poder entrar para o mesmo hospital que ele. Acontece que quando ela revela sobre o que sente, não acontece o que ela esperava. Apesar de frio, o coração do médico começa a amolecer conforme ela prova o seu valor.
Elenco: Mone Kamishiraishi, Takeru Satoh e Katsuya Maiguma
Número de episódios: 10
Onde assistir: Netflix e Viki

5. Dorama "O Cozinheiro do Imperador"

image O dorama "O Cozinheiro do Imperador" não está disponível nas plataformas oficiais de streaming do Brasil (Divulgação)

Sinopse: Um jovem da zona rural casado e com um filho come um bife tão delicioso que resolve se torna um chef de cozinha. Acontece que ele deseja se especializar na culinária parisiense. Mesmo com muitos desafios e preconceitos, ele vai para a França aprender o ofício e se torna um chef num famoso hotel. De volta ao Japão, ele se torna o chefe pessoal do Imperador.
Elenco: Takeru Satoh, Haru Kuroki e Kenta Kiritani
Número de episódios: 12
Onde assistir: O J-drama não está disponível nas plataformas oficiais de streaming

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Mirelly Pires, editora web de Oliberal.com)

dorama

doramas

doramas viki

doramas netflix

j-drama

j-drama no viki

j-drama na netflix
Dorama
