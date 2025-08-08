Conheça quatro doramas com a atriz Han So-hee, estrela do K-drama 'My Name'

Han So-hee é uma atriz sul-coreana de sucesso. Aos 31 anos, ela já participou de diversos doramas que estão na lista dos favoritos dos dorameiros. Um deles, é o K-drama "My Name", lançado em 2021. Ao lado de Park Hee-soon e Ahn Bo-hyun, eles estrelaram uma história envolvente nessa série de ação, disponível na Netflix.

Dentre as indicações de produções com Han So-hee, está o dorama "A Criatura de Gyeongseong", seu trabalho mais recente. O enredo da história é sobre um tempo em que a Coreia do Sul ainda estava se reestabelecendo dos prejuízos da Segunda Guerra Mundial. Além disso, a cidade de Gyeongseong ainda tinha que enfrentar um monstro perigoso.

O elenco do K-drama é formado por Park Seo-jun, Han So-hee e Claudia Kim. A direção é por conta de Jung Dong Yoon ("Tudo Bem Não Ser Normal"). O roteiro é assinado por Kang Eun Kyung ("Doutor Romântico").

Confira quatro doramas com Han So-hee:

1. Dorama "Apesar de Tudo, Amor"

Sinopse: Um universitário com especialização em arte é admirado por todos, além de ser muito simpático e bonito. Todos no campus gostariam de ficar com ele e ela sabe disso, então acaba se aproveitando, já que não pretende entrar num relacionamento sério. Mas tudo muda quando ele encontra uma jovem estudante do primeiro semestre, que resolve arriscar em ficar com ele, apesar da sua fama. Este será o início de um relacionamento conturbado e confuso, mas sem esquecer de toda paixão que arde entre eles.

Elenco: Song Kang, Han So-hee e Chae Jong-hyeop

Número de episódios: 10

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "A Criatura de Gyeongseong"

Sinopse: Nos tempos em que Seul se chamava Gyeongseong, a cidade ainda se recuperava da Segunda Guerra Mundial. Em 1945, acontece a invasão japonesa. Tudo fica ainda pior quando um monstro, que se alimenta da ganância e do egoísmo, começa a colocar pânico na população. Um informante das forças nacionais e um especialista em encontrar pessoas desaparecidas terão muito trabalho.

Elenco: Park Seo-jun, Han So-hee e Claudia Kim

Número de episódios: 17

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "O Mundo dos Casados"

Sinopse: Uma família parece viver um verdadeiro conto de fadas, em que a esposa é uma médica bem-sucedida que ajudou o marido com uma empresa de entretenimento. Além disso, eles têm um filho adolescente. As aparências enganam quando a família começa a ruir por conta de uma traição. O marido está tendo um caso e até os amigos em comum o ajudam para que ninguém saiba. Depois de descobrir, a esposa começa a planejar como se vingar e ele terá que pagar um preço alto por

conta disso.

Elenco: Kim Hee-ae, Park Hae-joon, Han So-hee, Park Sun-young e Kim Young-min.

Número de episódios: 16

Onde assistir: Globoplay

4. Dorama "Soundtrack #1"

O dorama "Soundtrack #1" está disponível na Disney+ (Divulgação)

Sinopse: Eles são amigos há muito tempo e tudo não passava de amizade até que eles decidem morar juntos por um tempo. Tudo isso porque ela precisa de ajuda para compor uma canção. Os sentimentos começam a ficar embaralhados e cada um vai tentar lidar com a situação do seu jeito. Ele é um fotógrafo novato e atraente, enquanto ela é uma pessoa direta e que fala abertamente sobre os seus sentimentos. Tão abertamente que os seus sentimentos serão colocados nas letras das músicas.

Elenco: Park Hyung-sik e Han So-hee

Número de episódios: 4

Onde assistir: Disney+

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)