Conheça três doramas com a atriz Chun Woo-hee, estrela do K-drama 'My Youth'

Chun Woo-hee é uma atriz sul-coreana que já estrelou alguns doramas de sucesso. Em 2025, ela está escalada para fazer um par romântico com o ator Song Joong-ki no K-drama "My Youth". Esta é uma das séries mais aguardadas de 2025 pelos dorameiros e dorameiras.

A atriz iniciou a carreira em 2004, mas começou a despontar com o filme "Sunny", em 2011. Dentre as indicações está o dorama "O Drama da Minha Vida", estrelado por Chun Woo-hee, Jeon Yeo-been, Han Ji-eun. O enredo da história é sobre um trio de amigas que estão em busca do sucesso em suas carreiras. Acontece que os desafios profissionais são muitos. O poder da amizade pode ser determinante para que elas alcancem os seus objetivos.

A direção é por conta de Lee Byung Hun ("Trabalho Extremo"). Ele também assinou o roteiro ao lado de Kim Young Young ("Céu Vermelho").

Confira três doramas com Chun Woo-hee:

1. Dorama "Jogo do Dinheiro" ("The 8 Show")

Sinopse: Oito pessoas estão precisando de dinheiro e estão dispostas a fazer muita coisa para isso. Elas são convidadas a participarem de um programa chamado "Money Game". O desafio do reality show é ele conseguirem permanecer 100 dias num estúdio em que só tem paredes de concreto. 44,8 bilhões de won podem ser embolsados pelo vencedor. Só que para ganhar, tem um custo.

Elenco: Ryu Jun-yeol, Chun Woo-hee e Park Jeong-min

Número de episódios: 8

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Uma Família Inusitada"

Sinopse: Uma família é dotada de habilidades únicas. Acontece que eles começam a perder os superpoderes por causa dos problemas do mundo moderno. Insônia, ansiedade, depressão e vícios em smartphones são alguns exemplos do que está afetando essa família atípica. A esperança é uma mulher misteriosa. Talvez ela pode ser a resposta para muitas questões.

Elenco: Jang Ki-yong, Chun Woo-hee e Goh Doo-shim

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "O Drama da Minha Vida"

Sinopse: Três amigas enfrentam os desafios da indústria do entretenimento de formas diferentes. Quando uma delas conquista a fama, a relação do trio muda. Apesar disso, as outras continuam trilhando o próprio caminho, que pode reservar muitas surpresas. Amores inesperados e relações desafiadoras farão com que elas tenham que equilibrar a vida profissional com a vida particular.

Elenco: Chun Woo-hee, Jeon Yeo-been e Han Ji-eun

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix, Viki e Kocowa

