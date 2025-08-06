Capa Jornal Amazônia
Conheça três doramas com a atriz Chae Soo-bin, estrela de 'Quando o Telefone Toca'

A artista já está escalada para estrelar um novo K-drama em 2026

Rafael Lédo
fonte

A atriz Chae Soo-bin já estrelou alguns doramas de sucesso, como "Quando o Telefone Toca" (Reprodução / Instagram @soobinms)

A atriz sul-coreana Chae Soo-bin, é uma das protagonistas do dorama "Quando o Telefone Toca". Ao lado de Yoo Yeon-seok e Heo Nam-jun ele fizeram sucesso no K-drama com uma história cheia de tensão e mistério. Soo-bin já está escalada para estrelar uma nova série no próximo ano, chamada "Recharge Me".

Dentre as indicações está o dorama "Rookie Cops: Os Novatos". O elenco é formado por Kang Daniel, Chae Soo-bin, Lee Shin-young, Park Yoo-na, Kim Sang-ho e Park Sung-joon. A história é sobre alguns jovens que estão tentando se tornar policiais. Acontece que eles vão ter que enfrentar muitos desafios enquanto amadurecem.

A direção é por conta de Kim Byung Soo ("Escrevendo Seu Destino") e Kim Jung Wook ("Dra. Cha"). O roteiro é assinado por Lee Ha Na ("Would You Merry Me").

Confira três doramas com Chae Soo-bin:

1. Dorama "Amor ao Luar" ("Love in the Moonlight")

Sinopse: Uma jovem faz de tudo por dinheiro. Agora, ela está disfarçada de homem para poder dar conselhos amorosos. Certo dia, um cliente decide conhecer quem estava escrevendo as cartas que estava recebendo. Acontece que não se tratava de uma mulher, mas de um homem, que é o Príncipe Herdeiro. Por conta de alguns eventos da vida, os dois acabam se aproximando, mas sem ela revelar a verdadeira identidade.
Elenco: Park Bo-gum, Kim You-jung, Jinyoung e Chae Soo-bin
Número de episódios: 19
Onde assistir: Netflix, Viki, Kocowa e iQIYI

2. Dorama "Eu Não Sou um Robô"

Sinopse: Um jovem que teve o coração partido resolveu se fechar para qualquer tipo de relacionamento. Ele passa a viver dentro de um bolha por conta de uma alergia que o faz ter algumas complicações de saúde, como dificuldade para respirar, quando entra em contato com outra pessoa. Certo dia, ele conhece uma mulher diferente das outras pessoas. No início, ela até finge ser um robô para conquista a confiança dele.
Elenco: Yoo Seung-ho, Chae Soo-bin, Uhm Ki-joon
Número de episódios: 32
Onde assistir: Viki, HBO Max e Kocowa

3. Dorama "Rookie Cops: Os Novatos"

Sinopse: A história é centrada em dois jovens estudantes da Universidade Nacional da Polícia Coreana. Enquanto estão lá, eles vão viver momentos de encantamento e traumas para se tornarem policiais de pleno direito. Desde a busca por um amo verdadeiro até enfrentar desafios para superar as diferenças geracionais.
Elenco: Kang Daniel, Chae Soo-bin, Lee Shin-young, Park Yoo-na, Kim Sang-ho e Park Sung-joon
Número de episódios: 16
Onde assistir: Disney+ e Hulu

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

Dorama
.
