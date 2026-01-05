Médico acusado de agressão por Cariúcha expõe ameaças da apresentadora: ‘Eu fui a vítima’

O médico Danilo Bravo usou as redes sociais no último domingo (4) para se manifestar sobre a polêmica envolvendo a apresentadora Cariúcha, que o acusa de agressão. Por meio dos Stories, ele publicou uma nota e vídeos nos quais afirma ter sido a vítima da confusão.

Nas imagens, Danilo aparece caminhando apressado por uma rua enquanto grava a situação. Cariúcha surge logo atrás e, durante o registro, o médico diz estar sendo perseguido. Em um dos vídeos, ele mostra arranhões no braço e afirma que as lesões teriam sido causadas momentos antes.

De acordo com uma nota divulgada pela equipe jurídica de Danilo Bravo, o conflito teria começado após uma tentativa de beijo sem consentimento. Após a recusa do médico, a apresentadora teria reagido com ameaças, afirmando que iria expô-lo publicamente e prejudicá-lo profissionalmente. “Me arranhou e me deixou com hematomas pelo corpo”, disse.

Na mesma nota, Danilo Bravo declarou que decidiu se afastar para evitar que a situação se agravasse. Ele relata que reuniu os pertences de Cariúcha e os deixou na portaria do prédio. “Não a ‘expulsei’ por maldade. Me afastei para me proteger”, explicou.

Ainda na madrugada, Cariúcha havia feito acusações públicas contra o médico. “O cara que eu estou ficando, doutor Danilo Bravo, médico, ele me botou para fora de casa e eu fui para cima dele, a gente estava em um pagode”, disse no vídeo publicado nas redes sociais.

Na gravação, a apresentadora também disse que agiu em defesa própria. “Gente, pelo amor de Deus, eu fui para me defender, eu sou mulher empoderada, não aceito abaixar a cabeça para homem nenhum”, afirmou.

Em outro momento, ela levantou suspeitas sobre o comportamento do médico naquela noite: “Ele estava louco, não sei o que ele usou. Acho que ele usou alguma coisa por que ele estava louco, gente”.

Segundo a defesa de Danilo Bravo, um Boletim de Ocorrência já foi registrado na Delegacia de Polícia Civil de Balneário Camboriú, em Santa Catarina. O médico informou ainda que realizará exame de corpo de delito no Instituto Médico Legal (IML) e que imagens de câmeras de segurança do local foram solicitadas.