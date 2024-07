Cariúcha defende Patrícia Abravanel e afirma que Eliana é culpada de briga no SBT

Cariúcha saiu em defesa de Patrícia Abravanel e disse que as pessoas têm inveja da herdeira de Silvio Santos. A cantora fez as afirmações durante uma entrevista ao programa "De Frente com Blogueirinha" e ainda declarou que Eliana foi a culpada pela briga na saída do SBT.

“As pessoas que brigam com a Patrícia. Acho que foi, foi, foi a Eliana. Não é culpa da Patrícia não. Foi a Eliana que brigou com a Patrícia”, explicou Cariúcha.

A repórter do "Fofocalizando" seguiu defendendo Patrícia Abravanel durante toda a conversa: “Sabe o que acontece? Eu vou falar uma coisa para você, as pessoas são muito invejosas”, acrescentou.

Segundo Cariúcha, os possíveis ataques que Patrícia recebe acontecem por causa de seu talento e popularidades.

“A Patrícia é talentosa, herdeira e do povo, e as pessoas têm inveja. A Eliana não é popular igual à Patrícia. Então, as pessoas têm raiva de quem já nasceu herdeira. A Patrícia, além de ser herdeira, tem talento, e as pessoas não aceitam que ela é do povo, é popular, é rica, é tudo. Ela não é aquela coisa engessada, patricinha de Beverly Hills, ela é o Silvio Santos de saia”, elogiou a cantora.

Blogueirinha, que tem o hábito de fazer comentários ácidos, lembrou do episódio do sequestro de Patrícia, para ironizar a fala de Cariúcha: “Mas quem é sequestrado não é só rico? Ela foi sequestrada”, a cantora retrucou em resposta para ficar ao lado de Patrícia mais uma vez: “O jeito dela [é popular], cabeçuda”, concluiu Cariúcha.

