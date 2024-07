Eliana surpreende público ao voltar para SBT no ‘Domingo’ após contratação; entenda

Após anunciar que está de “casa” nova, Eliana, a recém-contratada da Rede Globo, retornou ao SBT no último domingo (21/7), para a surpresa do público. A apresentadora apareceu no horário do seu antigo programa, agora ocupado pelo ‘Domingo Legal’, para homenagear Tiago Barnabé, a intérprete de Narcisa, que fazia parte de sua antiga atração dominical.

Celso Portiolli foi quem organizou a surpresa ao humorista. Eliana apareceu em uma tela no palco expressando o carinho e admiração por Barnabé. O momento foi marcado por emoção por parte da apresentadora e de Tiago.

"Claro que eu não poderia faltar, estou deixando aqui todo o meu carinho e meu amor para a Narcisa e acima de tudo para o Tiago Barnabé. Um profissional exemplar, um artista, um amigo. Essa homenagem e esse carinho são mais do que merecidos. Eu tenho certeza de que você vai ser bem cuidado pelo Celso e pelo 'Domingo Legal'. Você vai brilhar aonde você quiser. Um beijo meu amigo, fica com Deus, feliz aniversário, muita saúde," disse Eliana emocionada.