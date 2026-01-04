Capa Jornal Amazônia
Cariúcha diz ter sido agredida e expulsa de casa por médico com o qual se relacionou

Apresentadora de TV relata conflito em Balneário Camboriú e afirma estar na rua após desentendimento

O Liberal

A apresentadora Cariúcha, conhecida por sua passagem no elenco do programa Fofocalizando, relatou nas redes sociais na madrugada deste domingo (4) que teria sido vítima de uma suposta agressão física cometida por um médico cirurgião durante um fim de semana em Balneário Camboriú (SC). Em vídeos publicados no Instagram, a influenciadora apareceu aos prantos e pediu ajuda, afirmando que estava sozinha na rua depois de ser expulsa do local onde estava hospedada.

Nos vídeos, gravados por volta das 3h da manhã, Cariúcha afirmou que o episódio começou durante um encontro com o homem — identificado por ela como o médico Danilo Bravo — em um pagode. Segundo seu relato, após uma discussão dentro do bar, a situação teria se intensificado, levando a uma briga física em que ela alega ter se defendido. “Eu fui me defender. Não aceito baixar a cabeça para homem nenhum”, disse a apresentadora, em trecho do vídeo.

Relato de defesa e permanência nas redes sociais

Cariúcha afirmou que, em meio ao conflito, arranhou o médico para se proteger e que, em seguida, foi colocada para fora do imóvel no meio da madrugada, “sem saber para onde ir”. Na publicação, a influenciadora sugeriu ainda que o médico poderia estar sob efeito de alguma substância, embora não tenha apresentado provas a respeito.

As imagens e vídeos do desabafo foram retirados do ar horas depois de serem publicados, mas continuam repercutindo em perfis de fãs e páginas de notícias nas redes sociais. Até o momento, não há confirmação oficial de registro de boletim de ocorrência ou de resposta do médico citado sobre as acusações feitas por Cariúcha.

O caso segue em discussão nas plataformas digitais e pode ter novos desdobramentos nos próximos dias com possíveis posicionamentos de envolvidos ou autoridades competentes.

