Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Dorama chevron right

Conheça cinco doramas sobre Pais para curtir no 'Dia dos Pais'

O 'Dia dos Pais' é comemorado no Brasil no próximo domingo (10)

Rafael Lédo
fonte

O dorama "Seja Minha Família" está disponível no Viki (Divulgação)

No Brasil, o "Dia dos Pais" é comemorado no próximo domingo (10). Esta pode ser uma boa oportunidade para apresentar os doramas para o "papai" para assistirem juntos nesta data. A lista conta com indicações de séries asiáticas com a temática paternidade de um modo geral.

Dentre as indicações está o C-drama "Seja Minha Família", também conhecido pelo título em inglês "Please, Be My Family". O enredo da história é sobre um homem que tem um filho e deseja que a relação dos dois melhore. Ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Como pai solteiro, ele pensa até num casamento por convivência.

VEJA MAIS

image Conheça três doramas com a atriz Chae Soo-bin, estrela de 'Quando o Telefone Toca'
A artista já está escalada para estrelar um novo K-drama em 2026

image Conheça os doramas que estreiam em agosto de 2025 na Netflix
Agosto chega cheio de novidades para os dorameiros e dorameiras; confira a lista completa

O elenco é estrelado por Xie Bin Bin e Zheng Qiu Hong. A direção é por conta de Li Jie ("O Jardim dos Sonhos").

Confira cinco doramas para curtir no "Dia dos Pais": 

1. Dorama "18 Outra Vez" ("18 Again")

Sinopse: Um casal está junto há quase 20 anos e aparentam ter uma vida perfeita. Acontece que a esposa já está farta dos absurdos do marido. Ela decide acabar com tudo após ele perder o emprego. Se lamentando, o marido acaba voltando no tempo em que ainda era adolescente. Ele terá muito tempo para pensar na sua família e tentar arrumar onde errou.
Elenco: Yoon Sang-hyun, Kim Ha-neul e Lee Do-hyun
Número de episódios: 16
Onde assistir: HBO Max

2. Dorama "A Caminho do Céu"

Sinopse: Um jovem trabalha na loja "A Caminho do Céu" que é do seu pai. O trabalho deles é organizar os objetos deixados por pessoas falecidas. Um dia, chega a vez dele organizar os pertences do seu falecido pais e acabada tendo conhecimento que o testamento deixado por ele pede que o tio seja o tutor do jovem. Apesar de ter 20 anos, o tio acredito que o rapaz não precisa de ninguém, que pode seguir a vida sozinho. Mesmo assim, os dois iniciam uma relação que não começa da melhor forma, mas eles vão ter que aprender a lidar um com outro enquanto trabalham juntos na loja do pai.
Elenco: Lee Je-hoon, Tang Jun-sang e Hong Seung-hee
Número de episódios: 10
Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Seja Minha Família"

image O dorama "Seja Minha Família" conta a história de um pai que está disposto a fazer tudo para se aproximar do filho (Divulgação)

Sinopse: Um pai solteiro não sabe como criar o seu filho sozinho. Ele é um homem bem-sucedido nos negócios, mas sua vida pessoal não é lá essas coisas. Por conta disso, está cogitando fazer uma proposta para um mãe solteira. Um casamento de convivência pode ser a solução, afinal também ajudaria ela a pagar a cirurgia do filho. Agora com a família ainda maior, o amor pode, finalmente, acontecer.
Elenco: Xie Bin Bin e Zheng Qiu Hong
Número de episódios: 30
Onde assistir: Viki

4. Dorama "Meu Secretário Perfeito"

Sinopse: Uma mulher leva uma vida profissional perfeita, em que ela é uma CEO de uma empresa importante de caça-talentos. Ela consegue ter sucesso, porque ela dedica completamente ao trabalho. Por outro lado, sua vida pessoal é um tanto quanto desorganizada e ela não consegue realizar tarefas simples do dia a dia. Mas as coisas mudam quando o seu secretário entra em ação e a vida dela começar a entrar no eixo, pois ele possui a habilidade de conseguir organizar a vida pessoal dela. Tudo isso porque ele criou sozinho uma filha que agora tem 6 anos de idade.
Elenco: Han Ji-min, Lee Joo-hyuk, Kim Do-hoon e Kim Yoon-hye
Número de episódios: 12
Onde assistir: Viki

5. Dorama "Família por Escolha"

Sinopse: Três crianças foram criadas como irmãs pelos pais de duas delas. Quando eles crescem, dois resolvem ir atrás das suas famílias biológicas, fazendo com que uma delas se sinta solitária e abandonada. Depois de 10 anos, eles acabam se reencontrando e terão que lidar com os sentimentos que ficaram.
Elenco: Hwang In-yeop, Jung Chaeyeon e Bae Hyeonseong
Número de episódios: 16
Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dorama

doramas

doramas max

doramas netflix

doramas viki

k-drama

k-dramas

c-drama

c-dramas
Dorama
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXPOSIÇÃO

‘Jaguar Parade Amazônia’ escolhe Gaby Amarantos como madrinha da edição especial em Belém

Mostra de arte urbana terá 50 esculturas espalhadas pela cidade para promover preservação da onça-pintada

08.08.25 23h27

MÚSICA

Ferrugem cria playlist ‘Paigodeiro’ para celebrar o Dia dos Pais em plataforma de música; confira

A seleção reúne 38 faixas que transitam entre pagode, MPB, funk e rap, exaltando o amor paterno

08.08.25 21h54

HOMENAGEM

Pedro Veriano é patrono da Academia Paraense de Cinema

A entidade será apresentada oficialmente em novembro de 2025

08.08.25 20h53

CULTURA

Famosos e amigos de Arlindo Cruz fazem homenagens pelas redes sociais 

Apresentadora do programa matinal "Mais Você", da TV Globo, Ana Maria Braga escreveu um texto em seu perfil no Instagram

08.08.25 19h18

MAIS LIDAS EM CULTURA

Internet

Mensagens de Dia dos Pais para WhatsApp: sem criatividade? Só copie e envie

Confira 10 textinhos prontos para homenagear no WhatsApp no Dia dos Pais

09.08.25 21h00

TRISTEZA

João Silva homenageia Faustão no Dia dos Pais: 'Grato de passar essa data ao seu lado'

Durante o vídeo, uma locução de João Silva foi inserida abordando o estado de saúde do pai

10.08.25 16h28

CULTURA

Fernando Gogó de Ouro: o canto do pai que embala os filhos

Ele é pai do radialista Paulo Fernando, o Bad Boy, e neste domingo (10) tem o privilégio de comemorar seu aniversário no Dia dos Pais

10.08.25 9h00

EXPOSIÇÃO ARTÍSTICA

Exposição ‘Vozes Femininas da Amazônia’ celebra a força e a resistência da mulher amazônida

O papel materno, busca por igualdade, independência nas relações e outros tópicos são abordados na exposição

10.08.25 7h30

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda