Conheça cinco doramas sobre Pais para curtir no 'Dia dos Pais'

No Brasil, o "Dia dos Pais" é comemorado no próximo domingo (10). Esta pode ser uma boa oportunidade para apresentar os doramas para o "papai" para assistirem juntos nesta data. A lista conta com indicações de séries asiáticas com a temática paternidade de um modo geral.

Dentre as indicações está o C-drama "Seja Minha Família", também conhecido pelo título em inglês "Please, Be My Family". O enredo da história é sobre um homem que tem um filho e deseja que a relação dos dois melhore. Ele vai fazer de tudo para que isso aconteça. Como pai solteiro, ele pensa até num casamento por convivência.

O elenco é estrelado por Xie Bin Bin e Zheng Qiu Hong. A direção é por conta de Li Jie ("O Jardim dos Sonhos").

Confira cinco doramas para curtir no "Dia dos Pais":

1. Dorama "18 Outra Vez" ("18 Again")

Sinopse: Um casal está junto há quase 20 anos e aparentam ter uma vida perfeita. Acontece que a esposa já está farta dos absurdos do marido. Ela decide acabar com tudo após ele perder o emprego. Se lamentando, o marido acaba voltando no tempo em que ainda era adolescente. Ele terá muito tempo para pensar na sua família e tentar arrumar onde errou.

Elenco: Yoon Sang-hyun, Kim Ha-neul e Lee Do-hyun

Número de episódios: 16

Onde assistir: HBO Max

2. Dorama "A Caminho do Céu"

Sinopse: Um jovem trabalha na loja "A Caminho do Céu" que é do seu pai. O trabalho deles é organizar os objetos deixados por pessoas falecidas. Um dia, chega a vez dele organizar os pertences do seu falecido pais e acabada tendo conhecimento que o testamento deixado por ele pede que o tio seja o tutor do jovem. Apesar de ter 20 anos, o tio acredito que o rapaz não precisa de ninguém, que pode seguir a vida sozinho. Mesmo assim, os dois iniciam uma relação que não começa da melhor forma, mas eles vão ter que aprender a lidar um com outro enquanto trabalham juntos na loja do pai.

Elenco: Lee Je-hoon, Tang Jun-sang e Hong Seung-hee

Número de episódios: 10

Onde assistir: Netflix

3. Dorama "Seja Minha Família"

O dorama "Seja Minha Família" conta a história de um pai que está disposto a fazer tudo para se aproximar do filho (Divulgação)

Sinopse: Um pai solteiro não sabe como criar o seu filho sozinho. Ele é um homem bem-sucedido nos negócios, mas sua vida pessoal não é lá essas coisas. Por conta disso, está cogitando fazer uma proposta para um mãe solteira. Um casamento de convivência pode ser a solução, afinal também ajudaria ela a pagar a cirurgia do filho. Agora com a família ainda maior, o amor pode, finalmente, acontecer.

Elenco: Xie Bin Bin e Zheng Qiu Hong

Número de episódios: 30

Onde assistir: Viki

4. Dorama "Meu Secretário Perfeito"

Sinopse: Uma mulher leva uma vida profissional perfeita, em que ela é uma CEO de uma empresa importante de caça-talentos. Ela consegue ter sucesso, porque ela dedica completamente ao trabalho. Por outro lado, sua vida pessoal é um tanto quanto desorganizada e ela não consegue realizar tarefas simples do dia a dia. Mas as coisas mudam quando o seu secretário entra em ação e a vida dela começar a entrar no eixo, pois ele possui a habilidade de conseguir organizar a vida pessoal dela. Tudo isso porque ele criou sozinho uma filha que agora tem 6 anos de idade.

Elenco: Han Ji-min, Lee Joo-hyuk, Kim Do-hoon e Kim Yoon-hye

Número de episódios: 12

Onde assistir: Viki

5. Dorama "Família por Escolha"

Sinopse: Três crianças foram criadas como irmãs pelos pais de duas delas. Quando eles crescem, dois resolvem ir atrás das suas famílias biológicas, fazendo com que uma delas se sinta solitária e abandonada. Depois de 10 anos, eles acabam se reencontrando e terão que lidar com os sentimentos que ficaram.

Elenco: Hwang In-yeop, Jung Chaeyeon e Bae Hyeonseong

Número de episódios: 16

Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)