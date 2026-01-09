Capa Jornal Amazônia
VÍDEO: 'Mais Você' revela detalhes da Casa de Vidro do BBB 26 na Região Norte

Espaço que vai abrigar candidatos nortistas ao reality. A decisão final será no domingo (11), após o 'Domingão'

Amanda Martins
fonte

Repórter da Rede Amazônica mostrou detalhes do espaço onde nortistas disputarão vaga no BBB 26 (TV Globo)

Na manhã desta sexta-feira (9), o público do programa “Mais Você”, da TV Globo, teve a oportunidade de acompanhar uma prévia da Casa de Vidro instalada em Manaus, no Amazonas, uma das estruturas montadas para o Big Brother Brasil 26. A entrada ao vivo foi feita pelo repórter Oyama Filho, da Rede Amazônica, e antecipou detalhes do espaço que vai receber participantes do reality.

Durante a transmissão, Oyama apresentou características do ambiente e destacou a expectativa em torno da participação nortista no programa. “Eu tenho certeza que a Casa da região Norte vai ser a mais animada do Brasil, viu?”, afirmou o comunicador. 

O espaço mostrado é predominantemente decorado nas cores verde e amarela e conta com estrutura completa para os participantes. No frigobar, estão disponíveis itens como iogurte, suco de laranja, sanduíche natural, água e chocolate. A sala também abriga uma televisão e, logo abaixo, diversas placas que serão usadas nas dinâmicas do jogo. Entre elas, Oyama destacou uma expressão regional. “E essa daqui é a cara da nossa região: ‘Égua, mana’”, disse.

Ainda segundo o repórter, a casa possui várias câmeras espalhadas pelo ambiente, permitindo o acompanhamento constante do público. A movimentação no local também chamou atenção: pessoas acompanharam a transmissão presencialmente e puderam observar de perto a estrutura montada para o reality.

Oyama explicou que a Casa de Vidro do Norte faz parte da dinâmica de escolha dos participantes do grupo Pipoca. De acordo com ele, será o público quem decidirá os próximos passos. “O público pode assistir de perto, é o público que decide, quatro nortistas”, afirmou. A definição final ocorre no domingo (11), logo após o 'Domingão', quando serão escolhidos um homem e uma mulher, que formarão um casal e seguirão para a casa principal do BBB 26.

Dos 20 candidatos que entrarão ao todo nas cinco 'Casas' espalhadas pelo Brasil, apenas 10 irão se classificar. 

O Big Day, que revelará oficialmente os candidatos do grupo Pipoca das Casas de Vidro espalhadas pelo país, começa a partir da exibição de “Terra Nostra” na programação da Globo.

