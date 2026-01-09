Capa Jornal Amazônia
Onde estão as Casas de Vidro do BBB 26 este ano?

Estadão Conteúdo

O Big Brother Brasil 26 começa a revelar seus participantes antes mesmo da estreia oficial. Nesta sexta-feira, 9, o público passa a conhecer os 20 candidatos que disputam uma vaga no grupo Pipoca por meio das Casas de Vidro, instaladas em diferentes regiões do Brasil.

Além da transmissão pelo Globoplay, os movimentos dentro das casas poderão ser acompanhados pelo Seleção BBB, exibido na TV Globo após a novela Três Graças nesta sexta, 9, e sábado, 10.

No domingo, 11, o especial vai ao ar antes do Fantástico, quando serão anunciados os participantes escolhidos para entrar no reality.

Casas de Vidro

Nesta edição, as cinco Casas de Vidro estão distribuídas de Norte a Sul do Brasil. As estruturas foram instaladas nas seguintes cidades:

- São Caetano do Sul (SP) - Brasília (DF) - Porto Alegre (RS) - Salvador (BA) - Manaus (AM)

Em São Caetano do Sul, a dinâmica contará com um diferencial: a Casa de Vidro abriga a BBB Experience, uma recriação inédita da casa principal do programa, aberta para visitação do público.

Como funciona a escolha dos participantes do BBB 26

Ao todo, 20 candidatos participam da dinâmica nas Casas de Vidro. A decisão sobre quem seguirá para o BBB 26 ficará nas mãos do público, por meio de votação no site do gshow, com votos ilimitados.

Os nomes dos candidatos serão anunciados por Tadeu Schmidt ao longo da programação da TV Globo. Ao final da votação, apenas dez participantes, um homem e uma mulher de cada casa, garantirão vaga no grupo Pipoca.

Veteranos e Camarote

Os integrantes dos grupos Veteranos e Camarote não participam das Casas de Vidro. Os nomes desses participantes serão divulgados oficialmente na estreia do BBB 26, no dia 12 de janeiro.

