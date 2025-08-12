Conheça os principais doramas em exibição no início de agosto nos streamings

Os fãs elegeram os principais doramas em exibição neste início de agosto. As lista inclui séries sul-coreanas e chinesas. Enquanto a Netflix aposta nos K-dramas de drama, o Viki procura diversidade e conta com C-dramas de romance, época e BL (Boys Love).

Dentre as indicações, está o dorama "A Jogada da Vitória", também conhecido como "The Winning Try" e "Try: We Become Miracles". O enredo da história é sobre um ex-atleta que busca um recomeço, apesar de todas as críticas. Na possibilidade de uma segunda chance, ele terá a oportunidade de fazer a diferença para os seus alunos.

O elenco principal é formado por Yoon Kye-sang ("O Dia"), Lim Se-mi ("Meu Querido Nêmesis)" e Kim Yo-han ("Escola 2021"). A criação é por conta de Chang Young-seok e Lim Gina.

Confira os principais doramas em exibição no início deste mês:

1. Dorama "A Jogada da Vitória" ("The Winning Try")

Sinopse: Um astro da seleção de rúgbi da Coreia tem a sua carreira interrompida após um escândalo. Por conta disso, ele se aposenta, mas decide voltar ao esporte como treinador. Ele se torna o técnico do time de rúgbi da escola em que estudou. Liderando o pior time da liga, ele tentará fazer de tudo para que os alunos do ensino médio se tornem campeões, dentro e fora do campo.

Elenco: Yoon Kye-sang, Lim Se-mi e Kim Yo-han

Número de episódios: 12

Gênero: Drama

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "A Lenda da Generala" ("Legend of The Female General")

Sinopse: Uma jovem estudante vira amiga de um aspirante a acadêmico quando eles eram crianças. Acontece que ela é forçada a assumir a identidade do irmão para proteger a família e se alistar no lugar dele no exército. Enquanto ela se torna uma general condecorada, o seu irmão retorna e leva todos os créditos. Por conta disso, ela foge para outra cidade. Quando tenta provar tudo o que aconteceu, o seu amigo acredita que ela é uma espiã. A relação dos dois é colocada à prova.

Elenco: Zhou Ye e Ryan Cheng

Número de episódios: 36

Gênero: Romance e Época

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Além do Direito" ("Esquire")

Sinopse: Um brilhante advogado é admirado por todos, apesar de ser frio e exigente. Ele gosta de assumir riscos na profissão. Certo dia, uma jovem advogada com forte senso de justiça, mas desajeitada, entra no mesmo escritório renomado e terá que encarar as situações complexas do mundo jurídico com a ajuda do seu mentor.

Elenco: Lee Jin-uk, Jung Chae-yeon e Lee Hak-ju

Gênero: Drama

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix

4. Dorama "Desejo Ardente" ("ABO Desire")

Sinopse: Um vírus desconhecido se espalha pelo país e começa a criar pânico entre a população. Ele causa alterações nos órgãos reprodutivos dos humanos, em que eles passam a ter subgêneros. Até então, se conhece apenas três novos subgêneros, sendo alfa, beta e ômega. Acontece que há rumores de uma quarta classificação que estaria acima dos alfas. Isso pode se tornar um problema para o diretor de uma importante empresa biofarmacêutica quando encontra uma pessoa.

Elenco: Huang Xing, Qiu Ding Jie, Li Pei En e Jiang Heng

Número de episódios: 16

Gênero: BL e Romance

Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)