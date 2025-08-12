Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
CONTINUE EM OLIBERAL.COM
X
#end
O Liberal chevron right Cultura chevron right Dorama chevron right

Conheça os principais doramas em exibição no início de agosto nos streamings

K-dramas e C-dramas continuam dominando a preferência do público

Rafael Lédo
fonte

O dorama "A Jogada da Vitória" está disponível na Netflix (Divulgação)

Os fãs elegeram os principais doramas em exibição neste início de agosto. As lista inclui séries sul-coreanas e chinesas. Enquanto a Netflix aposta nos K-dramas de drama, o Viki procura diversidade e conta com C-dramas de romance, época e BL (Boys Love).

Dentre as indicações, está o dorama "A Jogada da Vitória", também conhecido como "The Winning Try" e "Try: We Become Miracles". O enredo da história é sobre um ex-atleta que busca um recomeço, apesar de todas as críticas. Na possibilidade de uma segunda chance, ele terá a oportunidade de fazer a diferença para os seus alunos.

VEJA MAIS

image Conheça cinco doramas com Takeru Satoh, estrela do J-drama 'A Esposa do Meu Marido'
O ator interpreta 'Suzuki Wataru' na adaptação do dorama sul-coreano; saiba mais

image Conheça cinco doramas sobre Pais para curtir no 'Dia dos Pais'
O 'Dia dos Pais' é comemorado no Brasil no próximo domingo (10)

O elenco principal é formado por Yoon Kye-sang ("O Dia"), Lim Se-mi ("Meu Querido Nêmesis)" e Kim Yo-han ("Escola 2021"). A criação é por conta de Chang Young-seok e Lim Gina.

Confira os principais doramas em exibição no início deste mês:

1. Dorama "A Jogada da Vitória" ("The Winning Try")

Sinopse: Um astro da seleção de rúgbi da Coreia tem a sua carreira interrompida após um escândalo. Por conta disso, ele se aposenta, mas decide voltar ao esporte como treinador. Ele se torna o técnico do time de rúgbi da escola em que estudou. Liderando o pior time da liga, ele tentará fazer de tudo para que os alunos do ensino médio se tornem campeões, dentro e fora do campo.
Elenco: Yoon Kye-sang, Lim Se-mi e Kim Yo-han
Número de episódios: 12
Gênero: Drama
Onde assistir: Netflix

2. Dorama "A Lenda da Generala" ("Legend of The Female General")

Sinopse: Uma jovem estudante vira amiga de um aspirante a acadêmico quando eles eram crianças. Acontece que ela é forçada a assumir a identidade do irmão para proteger a família e se alistar no lugar dele no exército. Enquanto ela se torna uma general condecorada, o seu irmão retorna e leva todos os créditos. Por conta disso, ela foge para outra cidade. Quando tenta provar tudo o que aconteceu, o seu amigo acredita que ela é uma espiã. A relação dos dois é colocada à prova.
Elenco: Zhou Ye e Ryan Cheng
Número de episódios: 36
Gênero: Romance e Época
Onde assistir: Viki

3. Dorama "Além do Direito" ("Esquire")

Sinopse: Um brilhante advogado é admirado por todos, apesar de ser frio e exigente. Ele gosta de assumir riscos na profissão. Certo dia, uma jovem advogada com forte senso de justiça, mas desajeitada, entra no mesmo escritório renomado e terá que encarar as situações complexas do mundo jurídico com a ajuda do seu mentor.
Elenco: Lee Jin-uk, Jung Chae-yeon e Lee Hak-ju
Gênero: Drama
Número de episódios: 12
Gênero: Drama
Onde assistir: Netflix

4. Dorama "Desejo Ardente" ("ABO Desire")

Sinopse: Um vírus desconhecido se espalha pelo país e começa a criar pânico entre a população. Ele causa alterações nos órgãos reprodutivos dos humanos, em que eles passam a ter subgêneros. Até então, se conhece apenas três novos subgêneros, sendo alfa, beta e ômega. Acontece que há rumores de uma quarta classificação que estaria acima dos alfas. Isso pode se tornar um problema para o diretor de uma importante empresa biofarmacêutica quando encontra uma pessoa.
Elenco: Huang Xing, Qiu Ding Jie, Li Pei En e Jiang Heng
Número de episódios: 16
Gênero: BL e Romance
Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dorama

doramas

dorama na netflix

k-drama

k-drama na netflix

c-drama

c-dramas

c-drama viki
Dorama
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

VIRALIZOU

VÍDEO: Artista transforma madeira abandonada na rua em obra de arte, em Cametá

O artista visual de 26 anos compartilhou o processo nas redes sociais, buscando democratizar o acesso à arte por meio de intervenções urbanas

12.08.25 23h25

GABY AMARANTOS

CENA BIS: ‘Xarque da Gaby’ reúne looks criativos e referências à cultura amazônica

Com temática ‘Rock Doido’, o evento reuniu artistas locais, convidados nacionais e influenciadoras

12.08.25 8h00

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

NOVIDADE

Gaby Amarantos grava álbum visual com participações de Lauana Prado e artistas paraenses

Projeto será registrado nos dias 12 e 13 de agosto e tem lançamento previsto para o fim do mês

11.08.25 20h12

MAIS LIDAS EM CULTURA

Errada não tá

Andressa Urach pede que marido aceite ser corno e justifica com passagem bíblica

A influenciadora fez uma reflexão sobre a Bíblia e dispara: 'Mulher não tem honra?'

11.08.25 17h51

FAMOSOS

Lauana Prado chega a Belém para gravar com Gaby Amarantos e aproveita para tomar tacacá na Estação

A cantora sertanejo desmembrou na capital paraense nesta segunda-feira (11)

11.08.25 22h23

sem vergonha

Andressa Urach fala sobre relação sexual com Cristiano Ronaldo: 'Dei bem gostoso'

Modelo contou detalhes do encontro com o jogador e disse que se arrepende por envolvimento com homem comprometido

23.07.25 15h48

perigo

Influenciador Felca diz que anda com carro blindado e seguranças após vídeo com denúncias

O influenciador afirmou já ter recebido "muitas ameaças" por comentar assuntos sensíveis.

11.08.25 12h17

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda