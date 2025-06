Conheça cinco doramas para celebrar o 'Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+'

O próximo sábado (28) é um dia marcado pela resistência de centenas de milhares de pessoas pelo mundo. No dia 28 de junho é celebrado o "Dia Internacional do Orgulho LGBTQIAP+". A data é em alusão a Rebelião de Stonewall Inn, que aconteceu em 1969, em Nova Iorque, nos Estados Unidos. Os doramas com a temática LGBTQIAP+ podem ser visto como uma forma de enfrentamento da opressão vivenciada ainda nos tempos atuais.

Dentre as indicações está um dorama tailandês "23,5", disponível na Netflix, conta a história de uma jovem que acabou de chegar numa escola nova. Se sentindo solitária, já que não tem muitos amigos, ela resolve fazer um perfil falso com um nome masculino numa rede social. Por conta disso, ela consegue se aproximar da garota mais popular do colégio. Até onde a mentira a levará?

VEJA MAIS

O romance é dirigido por Fon Kanittha Kwunyoo, que também dirigiu o dorama "Rivais do Ensino Médio". O roteiro da série tailandesa é assinado por Lalil Kittitanaphan, Naphat Chitveerapat e Nichaphat Buranadilok.

Confira cinco doramas com a temática LGBTQIAP+:

1. Dorama "The Next Prince" (T-drama)

Sinopse: Emmaly é uma nação governada por uma monarquia que tem cinco regiões, em que cada uma tem um líder. Como tradição, os herdeiros são mandados para uma competição para saber quem será o próximo a governar. Acontece que um dos herdeiros não faz questão de participar desta rotina e está bem longe de casa. Por outro lado, um guarda-costas é enviado para trazê-lo de volta. Enquanto eles convivem, um amor nasce.

Elenco: NuNew Chawarin Perdpiriyawong e Zee Pruk Panich

Número de episódios: 14

Onde assistir: iQIYI

2. Dorama "Erro Semântico" (K-drama)

Sinopse: Um jovem e outros colegas de turma precisam fazer um trabalho em grupo, acontece que apenas ele acaba fazendo. Por conta disso, não coloca o nome dos outros. Um dos colegas de turma começa a atormentar a sua vida até que são forçados a trabalharem juntos. Enquanto tentam lidar com as personalidades diferentes, eles acabam se aproximando cada vez mais. O amor parece ter surgido antes mesmo deles trabalharem juntos.

Elenco: Park Seo-ham e Jae Chan

Número de episódios: 8

Onde assistir: Viki

3. Dorama "23,5"

Sinopse: Uma garota está tentando se adaptar na rotina do novo colégio. Ela começa a ganhar destaque quando faz um perfil falso com um nome masculino. Assim, ela se aproxima da garota mais popular da escola. Apesar da intimidade criada entre as duas, a novata não desmente o mal-entendido. Qual será o fim desta história?

Elenco: Pansa Vosbein, Pattranite Limpatiyakorn e Benyapa Jeenprasom

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix e Viki

4. Dorama "É Tudo Meu"

Sinopse: Duas mulheres ricas tentam tomar o controle das suas vidas, ainda que tenham que enfrentar preconceitos para serem felizes. Uma tragédia marca o início de uma disputa familiar em que os segredos delas podem ser revelados a qualquer momento. Enquanto isso, elas lutam para manterem as suas personalidades.

Elenco: Lee Bo-young, Kim Seo-hyung e Lee Hyun-wook

Número de episódios: 16

Onde assistir: Netflix

5. Dorama "Desejo a Você: Sua Melodia do Meu Coração"

Sinopse: Um músico de rua sonha com o estrelato. Ele fica mais perto da fama quando o seu amigo compartilha algumas de suas apresentações. Por conta disso, ele chama a atenção de um tecladista que o apoiará nessa caminhada. Os dois passam a morar juntos e alguns sentimentos começam a ser despertados.

Elenco: Kang In-soo e Lee Sang

Número de episódios: 8

Onde assistir: Viki

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)