Conheça o dorama 'My Dearest Nemesis', que estreia na próxima segunda-feira (17/02)

O dorama "My Dearest Nemesis", também conhecido como "Black Salt Dragon", estreia na próxima segunda-feira (17/02). A série é aguarda com entusiasmo pelos dorameiros e dorameiras, pois o elenco da produção sul-coreana conta com Moon Ga-young, estrela do K-Drama "Beleza Verdadeira", Choi Hyun-wook, que protagonizou em "Melacia Cintilante", Im Se-mi de "O Pior do Mal", e Kwak Shi-yang que participou de "Colher de Ouro".

Eles são dirigidos por Lee Soo-hyun, que dirigiu "Estrelas Cadentes", disponível no Viki.

A história se passa com uma mulher que foi o primeiro amor do seu novo chefe quando eles eram adolescentes. Depois de 16 anos, eles voltam a se encontrar e descobrem se ela ainda tem sentimentos por ele.

Confira os detalhes do dorama "My Dearest Nemesis":

Trailer do dorama "My Dearest Nemesis"

Sinopse do dorama "My Dearest Nemesis"

A série conta a história de uma mulher líder de uma equipe de planejamento numa famosa loja de departamento, além de ser um exemplo de profissional por conta do seu esforço e dedicação no trabalho. A sua personalidade não aceita que ninguém a desmereça, até que um dia tem que lidar com o herdeiro e seu mais novo chefe. Eles se conheceram há 16 anos, enquanto eram adolescentes e participavam de um jogo online. Ela era conhecida como "Strawberry" e ele se chamava "Black Salt Dragon", só que ele se apaixonou pela garota, que acabou não correspondendo ao amor do adolescente. Como ficará a relação deles atualmente?

Qual o gênero do dorama "My Dearest Nemesis"?

O K-Drama é classificado como Comédia e Romance.

Qual a classificação do dorama "My Dearest Nemesis"?

A série é indicada para pessoas maiores de 14 anos.

Quantos episódios tem o dorama "My Dearest Nemesis"?

O K-Drama tem 12 episódios.

Quando estreia o dorama "My Dearest Nemesis"?

O dorama "My Dearest Nemesis" está programado para estrear dia 17 de fevereiro, próxima segunda-feira.

Onde assistir ao dorama "My Dearest Nemesis"?

O dorama "My Dearest Nemesis" estará disponível no Viki.

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Vanessa Pinheiro, editora web de Oliberal.com)