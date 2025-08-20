Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right Dorama chevron right

Conheça os doramas que são destaque no Kocowa em agosto de 2025

A plataforma oferece opções fora do mainstream do universo dorameiro

Rafael Lédo
fonte

O dorama "A Casa da Rainha" está disponível no Kocowa (Divulgação)

O Kocowa é uma plataforma de streaming conhecida no universo dorameiro. Ela oferece algumas opções de doramas que não estão no mainstream, mas são títulos que podem agradar os fãs. Além disso, ela possui K-dramas de sucesso, como "Dr. Romântico" e "Descendentes do Sol".

Dentre as indicações, está o dorama "Boa Sorte!", também conhecido pelo título original "Good Luck!". O enredo da história é sobre um trio de amigos em que a relação deles é baseada no dinheiro. Enquanto eles enfrentam alguns desafios que podem custar caro, a amizade será colocada à prova.

VEJA MAIS

image Conheça os doramas preferidos de Thaisa Daher, ex-jogadora da Seleção Brasileira
A jogadora tem focado em relaxar e curtir K-dramas e C-dramas

image Conheça três doramas com Kim Go-eun, estrela do K-drama 'Goblin'
Atriz protagonizou um dos maiores e mais famosos K-dramas de todos os tempos

O elenco é formado por Son Chang-min, Sunwoo Jae-Duk, Park Sang-myun, Lee Ah-hyun, Oh Young-shil e Ahn Yun-hong. A direção é por conta de Park Man Young ("Três Irmãos Ousados"). O roteiro é assinado por Son Ji Hye ("Presidente").

Confira os doramas que são destaque no Kocowa:

1. Dorama "A Casa da Rainha" ("Queen's House")

Sinopse: Uma mulher sempre teve tudo o que queria e aparentava ter uma vida perfeita ao lado do marido e do filho. Certo dia, o seu mundo vira de cabeça para baixo quando ela descobre que o esposo tem um caso com a sua melhor amiga. Para piorar, eles armaram para conseguirem controlar a empresa da família. Ela terá que lutar com todas as forças para proteger o seu legado e do próprio filho.
Elenco: Ham Eun-jung, Seo Jun-young, Park Yun-jae e Lee Ga-ryeong
Número de episódios: 100
Onde assistir: Kocowa

2. Dorama "Nossos Dias Dourados" ("Our Golden Days")

Sinopse: Um jovem é reconhecido no trabalho como sujeito ético e charmoso. Acontece que ele não tem o menor interesse em se casar e foca seu tempo e dinheiro nos passatempos. Uma caloura da faculdade chega a se declarar para ele, mas ficaram apenas na amizade. Acontece que o melhor amigo dele passou a ter sentimentos pela jovem e isso pode mudar a relação dos três.
Elenco: Jung Il-woo, Jung In-sun e Yoon Hyun-min
Número de episódios: 50
Onde assistir: Kocowa

3. Dorama "A Mulher que Engoliu o Sol" ("The Woman Who Swallowed The Sun")

Sinopse: Uma mulher leva uma vida comum sem grandes acontecimentos. Ela é mãe e administra um pequeno restaurante. Com certo esforço as duas levam uma vida tranquila e feliz. Pelo menos até que tudo muda por causa de caso inesperado, em que a jovem é vítima. Por conta disso, a mãe jura vingança contra os responsáveis.
Elenco: Jang Shin-young, Seo Ha-jun, Yoon Ah-jeong, Oh Chang-seok e Luda
Número de episódios: 120
Onde assistir: Kocowa

4. Dorama "Boa Sorte!" ("Good Luck!")

Sinopse: Um homem rico e avarento coloca o dinheiro acima mesmo até da própria família. Nessas condições, ele não pensará duas vezes em fazer com que o seu rival de ensino médio e atual inquilino seja prejudicado. Um amigo em comum, que é corretor de imóveis e administra os prédios do homem rico, precisa de dinheiro para pagar a cirurgia cardíaca urgente do filho. A história dos três está interligada pelo dinheiro.
Elenco: Son Chang-min, Sunwoo Jae-Duk, Park Sang-myun, Lee Ah-hyun, Oh Young-shil e Ahn Yun-hong
Número de episódios: 120
Onde assistir: Kocowa

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

dorama

doramas

dorama no kocowa

doramas kocowa

k-drama

k-dramas

k-drama kocowa
Dorama
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

MODA E SUSTENTABILIDADE

'Amazônia Líquida': Rose Maiorana transforma tecidos em telas vivas em nova exposição na AP

Exposição fica em cartaz no Clube Assembleia Paraense até 21 de setembro

20.08.25 20h43

INFECÇÃO

Alok passa por problema de saúde e vai parar no hospital

Apesar de não detalhar a causa da infecção, ela tranquilizou os fãs ao afirmar que o artista está se recuperando bem.

20.08.25 12h44

AGENDA

Pela primeira vez em Belém, Lagum traz turnê de novo álbum; ingressos já estão disponíveis

Após lançar seu mais recente álbum em maio, a banda se apresenta pela primeira vez na capital paraense

20.08.25 11h49

RELAÇÃOP

Paraense que ensina mulheres a conquistarem gringos, revela convite de reality americano de casal

Ariadne Landrum, que é casada com um americano, tem ebook com passo a passo de conquista mesmo pessoa seja ‘morta de put@’.

20.08.25 10h02

MAIS LIDAS EM CULTURA

Não superou?

Virginia chora ao saber de viagem de Zé Felipe com Ana Castela

Apresentadora ficou abalada ao descobrir encontro do ex-marido com cantora sertaneja em Orlando

20.08.25 21h09

REVELAÇÃO

Vovó fitness de 55 anos revela abandono de anabolizantes: 'Muita gente julga pela voz'

Aos 55 anos e na menopausa, Andréa Sunshine prioriza saúde e bem-estar após carreira no fisiculturismo. Influenciadora admitiu uso anterior com acompanhamento médico

20.08.25 21h38

Foi ou não foi?

'Diaba Loira' fez revelações sobre Hytalo Santos antes de morrer; confira!

A ex-traficante era conhecida nas redes sociais por trocar o Comando Vermelho por outra facção criminosa

19.08.25 13h58

+18

Após engravidar durante gravação de conteúdo adulto, influenciadora conta reação do marido

Criadora de conteúdo Débora Peixoto diz que gestação não foi planejada e tenta reconciliação após traição abalar relação

17.04.25 19h40

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda