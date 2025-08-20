Conheça os doramas que são destaque no Kocowa em agosto de 2025

O Kocowa é uma plataforma de streaming conhecida no universo dorameiro. Ela oferece algumas opções de doramas que não estão no mainstream, mas são títulos que podem agradar os fãs. Além disso, ela possui K-dramas de sucesso, como "Dr. Romântico" e "Descendentes do Sol".

Dentre as indicações, está o dorama "Boa Sorte!", também conhecido pelo título original "Good Luck!". O enredo da história é sobre um trio de amigos em que a relação deles é baseada no dinheiro. Enquanto eles enfrentam alguns desafios que podem custar caro, a amizade será colocada à prova.

O elenco é formado por Son Chang-min, Sunwoo Jae-Duk, Park Sang-myun, Lee Ah-hyun, Oh Young-shil e Ahn Yun-hong. A direção é por conta de Park Man Young ("Três Irmãos Ousados"). O roteiro é assinado por Son Ji Hye ("Presidente").

Confira os doramas que são destaque no Kocowa:

1. Dorama "A Casa da Rainha" ("Queen's House")

Sinopse: Uma mulher sempre teve tudo o que queria e aparentava ter uma vida perfeita ao lado do marido e do filho. Certo dia, o seu mundo vira de cabeça para baixo quando ela descobre que o esposo tem um caso com a sua melhor amiga. Para piorar, eles armaram para conseguirem controlar a empresa da família. Ela terá que lutar com todas as forças para proteger o seu legado e do próprio filho.

Elenco: Ham Eun-jung, Seo Jun-young, Park Yun-jae e Lee Ga-ryeong

Número de episódios: 100

Onde assistir: Kocowa

2. Dorama "Nossos Dias Dourados" ("Our Golden Days")

Sinopse: Um jovem é reconhecido no trabalho como sujeito ético e charmoso. Acontece que ele não tem o menor interesse em se casar e foca seu tempo e dinheiro nos passatempos. Uma caloura da faculdade chega a se declarar para ele, mas ficaram apenas na amizade. Acontece que o melhor amigo dele passou a ter sentimentos pela jovem e isso pode mudar a relação dos três.

Elenco: Jung Il-woo, Jung In-sun e Yoon Hyun-min

Número de episódios: 50

Onde assistir: Kocowa

3. Dorama "A Mulher que Engoliu o Sol" ("The Woman Who Swallowed The Sun")

Sinopse: Uma mulher leva uma vida comum sem grandes acontecimentos. Ela é mãe e administra um pequeno restaurante. Com certo esforço as duas levam uma vida tranquila e feliz. Pelo menos até que tudo muda por causa de caso inesperado, em que a jovem é vítima. Por conta disso, a mãe jura vingança contra os responsáveis.

Elenco: Jang Shin-young, Seo Ha-jun, Yoon Ah-jeong, Oh Chang-seok e Luda

Número de episódios: 120

Onde assistir: Kocowa

4. Dorama "Boa Sorte!" ("Good Luck!")

Sinopse: Um homem rico e avarento coloca o dinheiro acima mesmo até da própria família. Nessas condições, ele não pensará duas vezes em fazer com que o seu rival de ensino médio e atual inquilino seja prejudicado. Um amigo em comum, que é corretor de imóveis e administra os prédios do homem rico, precisa de dinheiro para pagar a cirurgia cardíaca urgente do filho. A história dos três está interligada pelo dinheiro.

Elenco: Son Chang-min, Sunwoo Jae-Duk, Park Sang-myun, Lee Ah-hyun, Oh Young-shil e Ahn Yun-hong

Número de episódios: 120

Onde assistir: Kocowa

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supervisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)