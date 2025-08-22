Conheça quatro doramas injustiçados pelo público que mereciam notas melhores

São muitas as opções de títulos de doramas com os mais variados gêneros. Acontece que algumas séries asiáticas acabam não caindo no gosto do público. Segundo os fãs da plataforma Mydramalist, alguns mereciam uma nota de avaliação melhor.

É o caso do K-drama "Amor Rural". O enredo da história é sobre um jovem que volta para a cidade natal do seu avô. Esperando encontrar muitos problemas pela frente, ele acaba encontrando uma oportunidade de ser feliz.

O elenco é formado por Park Soo-yeong, Choo Young-woo e Baek Sung-chul. A direção é por conta de Kwon Seok Jang. O roteiro é assinado por Baek Eun Kyung.

Confira quatro doramas injustiçados pelos fãs:

1. Dorama "Gostinho de Amor"

Sinopse: Dois chefs de cozinha com pensamentos diferentes se aproximam por causa de questões da vida. Ele é um herdeiro de uma grande empresa de gastronomia que não liga para o sabor. Por outro lado, ela é um chef que preza pela experiência completa. Ela administra um restaurante que tem apenas uma mesa para os clientes. Eles vão ter que colocar as diferenças de lado por um bem maior.

Elenco: Kang Ha-neul, Ko Min-si e Kim Shin-rock

Número de episódios: 10

Onde assistir: Netflix

2. Dorama "Um Bom Dia Para Ser um Cachorro"

O dorama "Um Bom Dia Para Ser um Cachorro" está disponível no Viki (Divulgação)

Sinopse: Uma professora sofre com uma maldição inusitada. Quando ela beija um homem, inevitavelmente ela vai se tornar um cachorro. A única forma de quebrar a maldição é o mesmo homem beijá-la novamente, enquanto ela ainda tá na forma do animal. Acredito que vai acabar com os seus problemas ao beijar o seu crush, ela beija outro por engano. Acontece que ele morre de medo de cachorro.

Elenco: Cha Eun-woo, Park Gyu-young e Lee Hyun-woo

Número de episódios: 14

Onde assistir: Viki

3. Dorama "Leis da Atração"

O dorama "Leis da Atração" está disponível no iQIYI (Divulgação)

Sinopse: Um advogado não busca Justiça na sua profissão. Ele é capaz de fazer o errado virar certo, não importa como consiga. Ele é famoso e se orgulha disso. Só que quando ele é retirado de um caso, acaba se sentindo envergonhado. Assim, ele decide ajudar a outra parte, que morreu injustamente num acidente. Por causa disso, ele vai conhecer uma pessoa que vai ajudá-lo.

Elenco: Film Thanapat Kawila e Jam Rachata Hampanont

Número de episódios: 8

Onde assistir: iQIYI

4. Dorama "Amor Rural"

O dorama "Amor Rural" conta a história de um casal inesperado, que apenas o destino poderia unir (Divulgação)

Sinopse: Certo dia um veterinário recebe uma ligação misteriosa do seu avô. Curioso, ele vai até uma pequena cidade, em que avô mora e administra uma clínica veterinária. Lá, ele acaba conhecendo uma policial que mudará o rumo da sua vida. Com uma relação inesperada, os dois vão fazer algumas descobertas sobre o amor.

Elenco: Park Soo-yeong, Choo Young-woo e Baek Sung-chul

Número de episódios: 12

Onde assistir: Netflix

(Escrito por Rafael Lédo, estagiário de Jornalismo, sob supevisão de Enderson Oliveira, editor web de Oliberal.com)