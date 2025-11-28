Capa Jornal Amazônia
Rebeca Jamir brilha em 'O Filho de Mil Homens', na Netflix

Em filme inspirado no livro de Valter Hugo Mãe, a atriz revela processo de emagrecimento para viver a personagem Isaura

O Liberal
fonte

Rebeca Jamir como Isaura (Netflix)

Com uma carreira consolidada no teatro, a atriz Rebeca Jamir colhe os frutos do seu projeto na Netflix. Neste ano, ela realizou o sonho de estrear em um filme, Rebeca deu vida a Isaura no longa “O Filho de Mil Homens”, dirigido por Daniel Rezende e inspirado no livro de Valter Hugo Mãe. O filme chegou à Netflix no dia 19 de novembro.
Na obra, ela é a protagonista feminina e atua ao lado de nomes como Rodrigo Santoro, Johnny Massaro e Grace Passô. 

A atriz natural do Recife, se viu mergulhada numa imensidão de “tristeza” e muita “dieta”, já que ela precisou perder muitos quilos para o papel, como preparação do trabalho.
“Isaura é a personagem mais diferente de mim mesma que eu já interpretei. Foi desafiador, mas incrivelmente atraente. Foi a grande facilidade e dificuldade, ao mesmo tempo, pois eu queria muito descobrir esse lugar tão antagônico a mim mesma. Foi um processo muito apaixonante. Perdi oito quilos para fazer essa personagem, queria fazê-la o mais parecido possível, como ela é descrita no livro. Foi desafiador fazer dieta. Ela tem um estado bastante triste e depressivo e precisa habitar nesse estado durante horas na filmagem e na preparação. Ser atriz tem dessas, mergulhar em profundezas para achar elementos que são da personagem. E a gente descobre muito sobre si nesse processo”, conta.

A atriz explica que chegou no filme através da pesquisa de elenco do Luciano Baldan, depois de fazer alguns testes. Não havia lido o livro de Valter Hugo Mãe antes de receber a proposta para o filme, mas agora é fã da obra: “Li o livro cinco vezes antes de filmar, cada vez com um propósito. E li de novo recentemente, para ter tudo fresco antes de assistir”.

“Recebi só a sinopse, mas tive uma conexão energética profunda com Isaura, mesmo sendo muito diferente de mim”, acrescenta.

Sobre a emoção de estrear na sétima arte, ela revela: “Foi assistindo filmes que eu percebi que a minha paixão pelo ofício de atriz é irremediável. É a realização de um sonho. O cinema tem esse poder de cruzar muitas fronteiras, de chegar em muitas pessoas. E também é um documento do que aquele determinado grupo de pessoas estava querendo dizer naquele momento. Historicamente e culturalmente é uma arte importantíssima. Acho que a gente vive um momento muito forte e lindo no audiovisual do nosso país. E eu me sinto muito honrada de fazer parte”.

Além de atriz, Rebeca também é cantora, com atuação consolidada no teatro musical e presença cada vez maior no audiovisual. Nos palcos, construiu uma trajetória marcada por colaborações com criadores e protagonismos em companhias importantes da cena teatral. Em “O Ninho” (2024), atuou e assinou a preparação vocal e os arranjos de voz; em “A Divina Farsa” (2022), integrou o elenco como atriz convidada da Cia La Mínima. Também esteve em “O Bem-Amado Musicado” (2022), de Dias Gomes, com canções de Zeca Baleiro, e em “Cangaceiras – Guerreiras do Sertão” (2019), dentre outros. No streaming, também está na quinta temporada da série “Sintonia”, também da Netflix.

image Rebeca Jamir (Caio Oviedo)

A atriz fala com entusiasmo sobre o equilíbrio que busca entre as diversas linguagens da arte: teatro, cinema, televisão e música. "Cada uma alimenta a outra e me faz crescer artisticamente. Quero me experimentar em todas, sem medo de desafios", diz.

Atualmente, ela vive em São Paulo se preparando para o próximo desafio. Em janeiro de 2026, ela estreia no elenco protagonista, como Juliana, no musical “Domingo no Parque”, inspirado na canção de Gilberto Gil, em São Paulo.

Cultura

Netflix

Rebeca Jamir
Televisão
