TV Liberal estreia série ‘Horizonte Amazônia’ com foco em soluções para o clima no ano da COP 30

Belém já vive o clima da COP 30 e o jornalismo do Grupo Liberal acompanha de perto essa transformação. A TV Liberal estreia neste sábado (18) a série especial “Horizonte Amazônia”, que vai ao ar após a reprise da novela Terra Nostra. A produção traz quatro episódios que mostram soluções e histórias inspiradoras criadas na Amazônia para enfrentar os desafios das mudanças climáticas - tema central da Conferência do Clima das Nações Unidas (COP 30), que será realizada na capital paraense em novembro.

Assista a um trecho:

O episódio inaugural começa com uma imagem simbólica: “Uma floresta de raízes que nasce da lama e ajuda a equilibrar o clima”. A estreia destacará a importância dos manguezais para o equilíbrio ambiental e apresenta o trabalho de pesquisadores e comunidades locais que atuam na recuperação dessas áreas no projeto “Mangues da Amazônia”, em Bragança, no nordeste do Pará. O estado abriga a maior faixa contínua de manguezais do país.

“A gente quer contribuir com esse debate urgente e necessário, mostrar não só a nossa riqueza natural, mas aplaudir o trabalho de tanta gente que vive e cuida desse território”, afirma Jalília Messias, repórter responsável pelo roteiro e pelas reportagens da série.

“Queremos colocar a primeira COP no Brasil e na Amazônia na boca do povo, porque a participação ativa da sociedade é fundamental para proteger a natureza e combater as mudanças climáticas”, acrescenta a comunicadora.

Nos próximos episódios, o programa especial vai mostrar expedições científicas, soluções tecnológicas e saberes tradicionais que contribuem para regenerar o meio ambiente. A equipe da TV Liberal registrou com exclusividade uma viagem até um santuário de angelins gigantes, no extremo norte do Pará, destacando o papel da ciência na preservação da floresta.

O gestor de jornalismo da TV Liberal, Carlos Bonatelli, reforça que a série busca aproximar o público dos temas que serão debatidos na conferência. “Muita gente ainda pergunta o que é a COP, o que vai ser discutido, quais assuntos estão na pauta. O Horizonte Amazônia é um canal para que todos entendam, participem e se sintam parte desse movimento global”, disse.