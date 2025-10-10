TV Liberal transmite a Trasladação ao vivo pela primeira vez

A TV Liberal transmitirá a Trasladação ao vivo pela primeira vez na TV, dentro do JL2, começando às 18h deste sábado (11) e com duração de 1h40, depois a transmissão vai seguir pelo portal G1. O diretor de jornalismo e esporte da TV Liberal, Carlos Bonatelli, deu detalhes do trabalho inédito, nesta quinta-feira (9).

Bonatelli enfatizou que a transmissão, ao vivo, da Trasladação é uma parceria entre jornalismo e programação, com mudanças na grade. Haverá equipes do JL2 e reforços, incluindo Juliana Bessa do G1 como co-apresentadora. A cobertura terá convidados para comentar. Equipes do interior (Marabá, Paraupebas e Paragominas) também ajudarão. Câmeras IPs garantirão a cobertura de todo o trajeto.

Carlos Bonatelli adiantou, porém, que a cobertura da TV terá limites: “Nós não vamos cobrir todo o percurso da Trasladação. Uma parceria do jornalismo com a programação fez umas alterações na grade da Globoe permitiu que o JL2 comece um pouco mais cedo. Às 18 horas. E a transmissão vai ser dentro do JL2”, ressalva, ao classificar o programa jornalístico como um JL2 especial com a transmissão ao vivo da Trasladação.

“A expectativa é muito boa”, diz Bonatelli, ao chamar a atenção de que será a primeira vez que a TV Liberal mostrará ao vivo a procissão noturna.

“Vamos transmitir durante uma hora e quarenta minutos, depois a transmissão segue ao vivo no g1”, informa ele.

Sobre o total de equipes deslocadas e o diferencial da cobertura, ele disse que o trabalho será feito pelas equipes do JL2, com reforço, além de Juliana Bessa com João Jadson na apresentação.

“A Juliana Bessa é que faz a transmissão pelo g1. E, neste sábado, ela vai ser uma co-presentadora do JL2 na transmissão da Trasladação ao vivo no telejornal”.

Convidados especiais

Também haverá convidados para comentar a procissão. O reforço no jornalismo, segundo Bonatelli, vem sobretudo do interior. “São três equipes que estão vindo para nos ajudar na cobertura, de Marabá, Paraupebas e Paragominas, todas mobilizadas para essa transmissão”, garante o diretor.

Uma novidade são as chamadas “equipes de terra”, que estarão nas ruas com câmeras IPs ao longo de todo o trajeto, “para que a gente não perca nenhum detalhe da cobertura. Em todos os pontos, nós temos condições de mostrar a grande procissão”, assegura.

Ele diz que haverá equipes por todo o trajeto. “A gente não vai perder nenhum detalhe da Berlinda”, garante, ao reiterar que a prioridade são as imagens da Santa, para não se perder nenhum momento dela durante todo o trajeto. Outro ponto crucial refere-se aos romeiros: a emoção.

“A gente quer que o nosso telespectador se sinta parte da transmissão, que ele se sinta como se ele estivesse fazendo parte da procissão, como se ele estivesse lá na avenida, ali junto à corda, junto à Berlinda, sentindo toda a emoção de todo o trajeto”, explica Bonatelli.

Jornalistas Carlos Brito e Taymã Carneiro

Serão mais de 70 profissionais envolvidos na transmissão e o g1 fará uma cobertura especial tanto da Trasladação quanto do Círio, ambos ao vivo, com a apresentação do jornalista Taymã Carneiro.

Outro diferencial será a presença de Carlos Brito, apresentador do É do Pará, que fará uma interação diária do jornalismo com a área de programação e entretenimento.

“Ele vai estar na reportagem junto com a gente na transmissão do Círio no domingo. A apresentação da transmissão é do João Jardes e da Priscila Castro, e a novidade é essa, o Carlos Brito junto com a gente na reportagem”, diz Bonatelli.