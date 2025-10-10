Grupo Liberal leva a grandiosidade do Círio de Nazaré para o Pará, Brasil e o mundo

O Grupo Liberal vai levar a manifestação de fé, cultura e tradição do Círio de Nossa Senhora de Nazaré ao Pará, Brasil e ao mundo. A cobertura especial mobiliza toda a infraestrutura midiática da empresa e grupos distintos de profissionais, entre repórteres, fotojornalistas, editores de texto e de imagens, cinegrafistas, chefias de reportagens e coordenadores de núcleos especializados.

Na era de múltiplos formatos e de consumo da informação em tempo real, o Grupo Liberal tem integrado novas tecnologias, investe em transmissões ao vivo, nas redes sociais e também em conteúdos multimídia.

Diretor de conteúdo de O Liberal, Lázaro Magalhães destaca que a cobertura jornalística “exige grande planejamento e logística, pois é um evento de grande fôlego, com múltiplos desdobramentos, não apenas no dia da grande procissão, e essa força como experiência profissional não é apenas aos repórteres e fotógrafos que vão às ruas: a cadeia toda de profissionais envolvidos, de editores aos que cuidam dos materiais que chegam das agências de publicidade, é marcada por esse momento tão especial”.

"E o mais importante: cada Círio é único, e nunca será mais do mesmo. É tradição e também é mudança: algo sempre vai acontecer e o Círio segue em transformação. Foi assim quando a corda entrou, por acaso, numa romaria onde o carro que levava a santa atolou e precisou ser puxado. Cabe a nós reportar esse fenômeno muito sensíveis e atentos às suas transformações e suas grandes histórias", assinala Lázaro Magalhães.

‘Queremos mostrar a verdadeira dimensão que a festa tem’, diz diretora de Conteúdo

A diretora de Conteúdo do Portal e Redes Sociais, Mari Tupiassu, ressalta que as múltiplas plataformas do Grupo Liberal já alcançam a audiência de 300 milhões de visualizações por mês. “É um número grande. Então, nós entendemos que a gente precisa atender esta audiência com o conteúdo que marca o que está acontecendo, mas também com um conteúdo um pouco atemporal. Estamos focados em mostrar o que é o Círio para quem não vai conseguir acompanhar, para quem vai ficar em casa, para quem não está em Belém, mas gosta, e, também, para quem não conhece o Círio. A nossa intenção é dar a verdadeira dimensão que essa festa tem para quem está vendo de fora, e diga, 'ah, ano que vem, vou me programar para ir'”, detalhou Mari.

"O nosso principal desafio é conseguir fazer esta cobertura em tempo real das várias manifestações, procissões. Por exemplo, há a descida do Glória, a romaria romaria fluvial, são vários eventos até o Grande Círio, no domingo, e isso exige obviamente uma articulação gigantesca, com todo mundo de forma integrada e também com este olhar sobre o que está acontecendo aqui para que o mundo inteiro possa entender tanto quem conhece quanto quem não conhece”.

Mari Tupiassu explicou, por exemplo, que a cobertura vai manter equipes de profissionais nas ruas e outras fixas na redação. “Todos antenados, atentos aos ritmos e acontecimentos que envolvem a festividade. É um olhar sobre o que é mais importante e dentro da lógica de que as pessoas vão estar acompanhando no seu celular, em tempo real, então, há esta interface, e elas querem saber tudo que está acontecendo”.

Diretor executivo de entretenimento, promoções e rádio web do Grupo Liberal, Ney Messias ressaltou que “esta é provavelmente a cobertura mais importante do ano para o Grupo Liberal em função de toda a emoção que envolve não só os telespectadores, leitores, ouvintes, internautas, mas os próprios profissionais que trabalham na cobertura”, disse.

"Eu mesmo como jornalista, que sou, e já cobri durante 14 anos o Círio de Nazaré, sei da emoção desse trabalho. É importante entender como o maior veículo de comunicação do Norte do país, como é bonito e estratégico ver todas as nossas equipes trabalhando de forma integrada para oferecer para toda a nossa audiência a melhor de todas as transmissões e poder traduzir toda a emoção da fé do povo paraense”, completou Ney.

Tradição e atualidade do jornalismo impresso

Lázaro Magalhães informa que o jornalismo impresso do Grupo Liberal, representado pelos jornais O Liberal e o Amazônia, mantém um papel central na cobertura. “Os jornais contam e deixam registrados em detalhes, profundidade, análise e riqueza de imagens o que foi o Círio. E o grande trunfo hoje é que o jornal não é mais só papel: ele se desdobra em áudios, vídeos, galerias e tudo mais que o grande repositório da cobertura digital em tempo real do nosso portal OLiberal.com e nossas redes nos coloca à disposição. Tudo está fortemente alinhado: nossa redação está voltada a oferecer a melhor e mais ampla cobertura das grandes procissões, e isso tudo se completa no não menos amplo e rico material que pode ser acessado por QR CODEs nas páginas do jornal”.

O público hoje consome informação em múltiplos formatos e em tempo real, e o Grupo Liberal tem o compromisso de garantir uma cobertura completa, com credibilidade e a profundidade do jornalismo tradicional, enfatiza Magalhães: “A maior preocupação da redação integrada de O Liberal é oferecer conteúdo rico, amplo, complementar e de qualidade e com absoluta precisão, e no momento exato em que nossa audiência e nossos leitores precisam, bem como nos formatos que eles mais desejam”.

Transmissão da Rádio Liberal Mais é acompanhada por ouvintes em outros países

Diretor do Sistema Liberal de Rádios, o jornalista Abner Luiz, frisa que tradicionalmente a rádio transmite as emoções do Círio de Nazaré, há décadas, e pelo segundo ano, fará também com imagens ao vivo, pelo YouTube. “A cobertura da rádio, a gente começa desde esta sexta-feira (10) com o Traslado para Marituba e Ananindeua. Nossa equipe da rádio mostra imagens ao vivo também no YouTube, não 100% ao vivo no YouTube, mas na rádio a gente faz ao vivo vários trechos dos trajetos”, explicou.

Abner destacou que a dinâmica da rádio traz os repórteres com flashes ao vivo, da Trasladação, e também do Grande Círio. “No domingo (12), a gente começa com a Missa, desde às 5 horas da manhã, com entradas ao vivo dos nossos repórteres. Uma transmissão, que é muito acessada, inclusive fora do Pará, em outros estados e também em outros países. São mais de 40 profissionais envolvidos na transmissão pela Rádio Liberal FM, Rádio Liberal Mais e no YouTube e também pelo portal OLiberal.com”.