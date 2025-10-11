Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Logo Jornal Oliberal Logo Jornal Amazônia
Edição do Dia
Capa Jornal Amazônia
Edição do Dia - Jornal Amazônia
Capa Jornal Oliberal
Edição do Dia - Jornal O Liberal
Assine O Liberal
Assine O Liberal
Ícone Pesquisar
O Liberal chevron right Cultura chevron right

Patrícia Poeta já está em Belém para gravação de especial do 'Encontro' sobre o Círio de Nazaré

Edição especial do programa será exibida nesta segunda-feira (13) pela TV Liberal, direto da capital paraense

Hannah Franco
fonte

Patrícia Poeta já está em Belém para gravar especial do "Encontro" sobre o Círio de Nazaré. (Vinícius Macêdo / TV Liberal)

A apresentadora Patrícia Poeta já está em Belém neste sábado (11/10) para gravar uma edição especial do programa “Encontro com Patrícia Poeta”, que será dedicada ao Círio de Nazaré. A exibição será nesta segunda-feira (13/10), ao vivo, logo após o "Bom Dia Brasil", com transmissão nacional pela TV Globo e exibição local pela TV Liberal.

Logo nas primeiras horas do dia, Patrícia participou de uma entrevista exclusiva com o jornalista João Jadson, direto do Mercado do Ver-o-Peso, onde falou sobre sua relação com Belém, a expectativa para o programa especial e a emoção de estar na cidade pela primeira vez durante o Círio.

VEJA MAIS

image Círio de Nazaré será tema de edição especial do 'Encontro do Patrícia Poeta' de segunda (13)
Apresentadora grava reportagens em Belém e comanda programa ao vivo direto da capital paraense

image Tati Machado desembarca em Belém como embaixadora da Varanda de Nazaré
Global irá vivenciar pela primeira vez esse momento em Belém

Ela também compartilhou vídeos e fotos no Instagram, mostrando a chegada à capital paraense, os bastidores das gravações e o carinho que tem recebido dos moradores.

Sobre a edição especial do Encontro

Para a edição especial do "Encontro", Patrícia Poeta percorreu diversos pontos turísticos e simbólicos da cidade. O roteiro inclui visitas ao Ver-o-Peso, Estação das Docas, Mangal das Garças, Forte do Presépio e registros da tradicional rotina paraense com o consumo do açaí.

O programa também vai exibir imagens da Romaria Fluvial, uma das 14 procissões oficiais do Círio, que reúne mais de 3 mil embarcações navegando pela Baía do Guajará em homenagem à padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré.

Entre os convidados da edição especial estão a cantora Gaby Amarantos, grupos de carimbó, romeiros e devotos, que contarão histórias emocionantes de fé, superação e devoção.

Assine O Liberal e confira mais conteúdos e colunistas. 🗞
Entre no nosso grupo de notícias no WhatsApp e Telegram 📱

Palavras-chave

Círio

Patrícia Poeta

Cultura
.
Ícone cancelar

Desculpe pela interrupção. Detectamos que você possui um bloqueador de anúncios ativo!

Oferecemos notícia e informação de graça, mas produzir conteúdo de qualidade não é.

Os anúncios são uma forma de garantir a receita do portal e o pagamento dos profissionais envolvidos.

Por favor, desative ou remova o bloqueador de anúncios do seu navegador para continuar sua navegação sem interrupções. Obrigado!

ÚLTIMAS EM CULTURA

EXCLUSIVO

Grelo retorna a Belém com novidades no show exclusivo da dupla Henrique e Juliano

Grelo destaca recepção calorosa do público belenense em entrevista ao Grupo Liberal

10.10.25 22h11

CULTURA PULSA NAS RUAS

Chuva marca o início do Auto do Círio 2025, mas não diminui a celebração da fé e da arte, em Belém

O evento terá shows de Gaby Amarantos e DJ Dinho, encerrando o cortejo em frente ao Palácio Lauro Sodré

10.10.25 20h53

CULTURA

Ex-BBB Alane Dias participa do Círio de Nazaré ao lado do namorado Francisco Gil

Este ano, Alane acompanhará a festa na Varanda de Nazaré, espaço tradicional de recepção durante o Círio, e estará ao lado do namorado, o cantor Francisco Gil

10.10.25 20h10

EXCLUSIVO

Mangueirão recebe festival com Henrique e Juliano e participação de Nattan, Grelo e Patrick Costa

Fãs destacam expectativa para ouvir clássicos e sucessos recentes da dupla sertanejo

10.10.25 9h00

MAIS LIDAS EM CULTURA

CELEBRIDADES

Linn da Quebrada participa da Romaria Fluvial durante o Círio de Nazaré 2025

A cantora está em Belém do Pará para celebrar a Festa da Rainha da Amazônia

11.10.25 9h41

CELEBRIDADES

Registro emocionante mostra Malu Galli no Círio Fluvial com Fafá de Belém

A atriz participou da romaria na Baía do Guajará na manhã desse sábado (11)

11.10.25 13h05

FAMOSOS

Alane Dias marca presença no Círio Fluvial 2025

A ex-BBB e bailarina paraense veio a Belém para a Festa de Nazaré e confirmou participação na Festa da Chiquita

11.10.25 9h14

CELEBRIDADES

Gaby Amarantos, Liniker e Karol Conká se encontram em Belém

As artistas estão na capital paraense para participarem do Círio de Nossa Senhora de Nazaré

11.10.25 7h43

Logo portal oliberal

EQUIPES

COMERCIAL

EXPEDIENTE

GRUPO LIBERAL

O Liberal Digital

Tv Liberal

Assine O Liberal

Publicidade Legal

Política de Privacidade

AMAZÔNIA

LIBERAL FM

Ouça a Rádio

Promoções

Programação

CONTEÚDO PATROCINADO

LIBPLAY

Vídeos

Podcast

COLUNAS & BLOGS

Entregadores

ÚLTIMAS

BELÉM

PARÁ

POLÍCIA

POLÍTICA

ECONOMIA

Concurso e Emprego

BRASIL

ESPORTES

Paysandu

Remo

Futebol

Mais Esportes

Lance a Lance

RECEITAS

CULTURA

Música

Cinema

Televisão

Novela

Agenda