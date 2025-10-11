Patrícia Poeta já está em Belém para gravação de especial do 'Encontro' sobre o Círio de Nazaré

A apresentadora Patrícia Poeta já está em Belém neste sábado (11/10) para gravar uma edição especial do programa “Encontro com Patrícia Poeta”, que será dedicada ao Círio de Nazaré. A exibição será nesta segunda-feira (13/10), ao vivo, logo após o "Bom Dia Brasil", com transmissão nacional pela TV Globo e exibição local pela TV Liberal.

Logo nas primeiras horas do dia, Patrícia participou de uma entrevista exclusiva com o jornalista João Jadson, direto do Mercado do Ver-o-Peso, onde falou sobre sua relação com Belém, a expectativa para o programa especial e a emoção de estar na cidade pela primeira vez durante o Círio.

Ela também compartilhou vídeos e fotos no Instagram, mostrando a chegada à capital paraense, os bastidores das gravações e o carinho que tem recebido dos moradores.

Sobre a edição especial do Encontro

Para a edição especial do "Encontro", Patrícia Poeta percorreu diversos pontos turísticos e simbólicos da cidade. O roteiro inclui visitas ao Ver-o-Peso, Estação das Docas, Mangal das Garças, Forte do Presépio e registros da tradicional rotina paraense com o consumo do açaí.

O programa também vai exibir imagens da Romaria Fluvial, uma das 14 procissões oficiais do Círio, que reúne mais de 3 mil embarcações navegando pela Baía do Guajará em homenagem à padroeira dos paraenses, Nossa Senhora de Nazaré.

Entre os convidados da edição especial estão a cantora Gaby Amarantos, grupos de carimbó, romeiros e devotos, que contarão histórias emocionantes de fé, superação e devoção.